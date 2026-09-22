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Новости
Дата публикации

Индия сократила импорт российской нефти и нарастила поставки с Ближнего Востока

танкер
Индия сократила закупки российской нефти / Depositphotos

В августе Индия сократила импорт российской нефти на 16,5% по сравнению с июлем — примерно до 2,1 млн баррелей в сутки. В то же время, поставки из отдельных стран Ближнего Востока возросли.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

По данным аналитиков, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию. За ней следуют ОАЭ и Венесуэла. В то же время, Индия увеличила закупки иракской нефти примерно на четверть — до 171 тыс. баррелей в сутки.

Поставки из Саудовской Аравии выросли на 1,5% - до 328 тыс. баррелей в сутки. Импорт из ОАЭ, напротив, сократился на 5,4% — до примерно 620 тыс. баррелей в сутки.

Почему изменились поставки

Одной из причин смены маршрутов стали перебои вокруг Ормузского пролива. Государственная нефтяная компания ОАЭ ADNOC увеличила перевозку нефти из своих месторождений в хранилища и экспортные терминалы в Фуджейре и Сохаре, откуда сырье можно поставлять без прохождения проливом.

ADNOC продает не только собственную нефть, но и покупает сырье у других производителей, в частности, в Ираке.

После обострения ситуации вокруг Ормузского пролива Индия увеличивала закупки российской нефти. Однако предварительные данные Kpler свидетельствуют, что в сентябре импорт российского сырья может снизиться до 1,9 млн. баррелей в сутки.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы уже ищут нефть на спотовом рынке для поставок в октябре и ноябре. Причина — риск введения в США пошлин до 100% для стран, покупающих российскую нефть.

"Нью-Дели остается твердо приверженным обеспечению энергетической безопасности для своего народа и будет продолжать закупать поставки от разных продавцов исходя из динамики рынка", — заявили в правительстве Моди.

В целом импорт нефти в Индию в августе сократился на 8,8% - до 4,44 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что   Индия ищет альтернативу российской нефти из-за угрозы новых пошлин США.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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