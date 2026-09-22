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Індія скоротила імпорт російської нафти та наростила поставки з Близького Сходу

танкер
Індія скоротила закупівлі російської нафти / Depositphotos

У серпні Індія скоротила імпорт російської нафти на 16,5% порівняно з липнем — до приблизно 2,1 млн барелів на добу. Водночас поставки з окремих країн Близького Сходу зросли.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

За даними аналітиків, Росія залишається найбільшим постачальником нафти до Індії. За нею йдуть ОАЕ та Венесуела. Водночас Індія збільшила закупівлі іракської нафти приблизно на чверть — до 171 тис. барелів на добу.

Поставки з Саудівської Аравії зросли на 1,5% — до 328 тис. барелів на добу. Імпорт із ОАЕ, навпаки, скоротився на 5,4% — до приблизно 620 тис. барелів на добу.

Чому змінилися поставки

Однією з причин зміни маршрутів стали перебої навколо Ормузької протоки. Державна нафтова компанія ОАЕ ADNOC збільшила перевезення нафти зі своїх родовищ до сховищ та експортних терміналів у Фуджейрі та Сохарі, звідки сировину можна постачати без проходження протокою.

ADNOC продає не лише власну нафту, а й купує сировину в інших виробників, зокрема в Іраку.

Після загострення ситуації навколо Ормузької протоки Індія збільшувала закупівлі російської нафти. Однак попередні дані Kpler свідчать, що у вересні імпорт російської сировини може знизитися до 1,9 млн барелів на добу.

Індійські нафтопереробні заводи вже шукають нафту на спотовому ринку для поставок у жовтні та листопаді. Причина — ризик запровадження США мит до 100% для країн, які купують російську нафту.

"Нью-Делі залишається твердо відданим забезпеченню енергетичної безпеки для свого народу та продовжуватиме закуповувати постачання від різних продавців, виходячи з динаміки ринку", — заявили в уряді Моді.

Загалом імпорт нафти до Індії у серпні скоротився на 8,8% — до 4,44 млн барелів на добу.

Раніше повідомлялося, що Індія шукає альтернативу російській нафті через загрозу нових мит США.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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