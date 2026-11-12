RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,32

--0,18

EUR

50,48

--0,60

Готівковий курс:

USD

46,23

46,06

EUR

51,55

51,21

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Росія втратила першість у постачанні нафти до Індії: чому змінилися ринкові потоки

танкер
Нафта з Перської затоки повертається до Індії / Depositphotos

Індія вперше від початку війни з Іраном імпортує більше нафти з країн Перської затоки, ніж із Росії. Добові поставки через Ормузьку протоку зросли до 2,1 млн барелів, тоді як обсяг російського імпорту становить 1,8 млн барелів. 

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Поставки з Перської затоки

У квітні потік нафти через Ормузьку протоку до Індії скоротився до 247 тис. барелів на день. Для порівняння: у лютому середній показник становив 2,8 млн барелів на день.

Поставки впали після атак на судна, які фактично заблокували цей морський маршрут на тлі загострення війни між США та Іраном. Наразі виробники Перської затоки відновили експорт за цінами, близькими до довоєнних.

Сукупний експорт із Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Іраку та Кувейту у жовтні зріс до 15,53 мільйона барелів на день.

Проблеми російського експорту та ціни

Російський експорт нафти скоротилися на 40 000 барелів на день до 3,63 мільйона за чотири тижні до 8 листопада через українські удари по енергетичній інфраструктурі. Російська нафта стала дорожчою через зростання вартості перевезень та доші рейси.

Водночас виробники з Близького Сходу пропонують конкурентні ціни та транспортують нафту через Ормуз із подальшим перевантаженням на танкери поза межами водного шляху.

Нагадаємо, у серпні Індія скоротила імпорт російської нафти на 16,5% порівняно з липнем — до приблизно 2,1 млн барелів на добу. Водночас поставки з окремих країн Близького Сходу зросли. Загалом імпорт нафти до Індії в останній місяць літа скоротився на 8,8% — до 4,44 млн барелів на добу.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності