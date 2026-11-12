Росія втратила першість у постачанні нафти до Індії: чому змінилися ринкові потоки

Індія вперше від початку війни з Іраном імпортує більше нафти з країн Перської затоки, ніж із Росії. Добові поставки через Ормузьку протоку зросли до 2,1 млн барелів, тоді як обсяг російського імпорту становить 1,8 млн барелів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Поставки з Перської затоки

У квітні потік нафти через Ормузьку протоку до Індії скоротився до 247 тис. барелів на день. Для порівняння: у лютому середній показник становив 2,8 млн барелів на день.

Поставки впали після атак на судна, які фактично заблокували цей морський маршрут на тлі загострення війни між США та Іраном. Наразі виробники Перської затоки відновили експорт за цінами, близькими до довоєнних.

Сукупний експорт із Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Іраку та Кувейту у жовтні зріс до 15,53 мільйона барелів на день.

Проблеми російського експорту та ціни

Російський експорт нафти скоротилися на 40 000 барелів на день до 3,63 мільйона за чотири тижні до 8 листопада через українські удари по енергетичній інфраструктурі. Російська нафта стала дорожчою через зростання вартості перевезень та доші рейси.

Водночас виробники з Близького Сходу пропонують конкурентні ціни та транспортують нафту через Ормуз із подальшим перевантаженням на танкери поза межами водного шляху.

Нагадаємо, у серпні Індія скоротила імпорт російської нафти на 16,5% порівняно з липнем — до приблизно 2,1 млн барелів на добу. Водночас поставки з окремих країн Близького Сходу зросли. Загалом імпорт нафти до Індії в останній місяць літа скоротився на 8,8% — до 4,44 млн барелів на добу.