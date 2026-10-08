Російська нафта втратила цінову перевагу: Індія скоротила закупівлі до мінімуму з 2022 року

Індійські нафтопереробні заводи скорочують закупівлі російської нафти до мінімальних із березня 2022 року обсягів. Головною причиною стала економіка поставок: Urals втратила колишню цінову перевагу, оскільки конкуренція з боку Китаю підштовхнула її вартість угору, і індійським компаніям стало вигідніше повертатися до постачальників із Близького Сходу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

За даними Kpler, частка Росії в імпорті сирої нафти до Індії знизилася приблизно з 56% у липні до 35% у вересні. Середній обсяг поставок протягом чотирьох тижнів до 4 жовтня становив лише 310 тис. барелів на добу – це найнижчий рівень із березня 2022 року.

Скорочення продовжується і для партій із поставкою в листопаді. За словами джерел Bloomberg, російська Urals зараз пропонується з премією понад $10 за барель до еталонної Dated Brent.

Раніше російська нафта продавалася зі значними знижками, що робило її особливо привабливою для індійських переробників. Тепер її вартість наблизилася до близькосхідних сортів, і заводи знову збільшують інтерес до постачальників із країн Перської затоки.

Додатковий тиск на доступність російської нафти створює Китай. Його імпорт із РФ останніми місяцями зростає, посилюючи конкуренцію за партії, які раніше могли придбати індійські компанії.

"Імпорт російської сирої нафти до Китаю зростає протягом останніх кількох місяців, що створює конкуренцію за ті барелі, які в іншому випадку були б доступні індійським нафтопереробним заводам", – пояснив старший менеджер з моделювання Kpler Суміт Рітолія.

Водночас, за даними джерел, уряд Індії не вимагав від нафтопереробних заводів скорочувати закупівлі російської сировини через ризик американських тарифів. Таким чином, нинішнє падіння поставок насамперед пояснюється ринковими факторами, хоча раніше індійські компанії вже зменшували імпорт на тлі посилення санкційного тиску США.

Паралельно Індія нарощує закупівлі на Близькому Сході. Потоки через Ормузьку протоку відновилися приблизно до 80% довоєнного рівня. Індійські покупці також збільшують інтерес до нафти з Америки.

Перехід Індії на альтернативні сорти може посилити конкуренцію за близькосхідну нафту серед азійських переробників наприкінці року.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що Індія вже скоротила імпорт російської нафти та одночасно наростила закупівлі у постачальників із Близького Сходу.