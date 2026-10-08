Российская нефть потеряла ценовое преимущество: Индия сократила закупки до минимума с 2022 года

Индийские нефтеперерабатывающие заводы сокращают закупки российской нефти до минимальных с марта 2022 года объемов. Главной причиной стала экономика поставок: Urals потеряла прежнее ценовое преимущество, поскольку конкуренция со стороны Китая подтолкнула ее стоимость вверх, и индийским компаниям стало выгоднее возвращаться к поставщикам Ближнего Востока.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg.

По данным Kpler, доля России в импорте сырой нефти в Индию снизилась примерно с 56% в июле до 35% в сентябре. Средний объем поставок в течение четырех недель до 4 октября составил всего 310 тыс. баррелей в сутки – самый низкий уровень с марта 2022 года.

Сокращение продолжается и для партий с поставкой в ноябре. По словам источников Bloomberg, российская Urals сейчас предлагается с премией более $10 за баррель в эталонную Dated Brent.

Ранее российская нефть продавалась со значительными скидками, что делало ее особенно привлекательной для индийских переработчиков. Теперь ее стоимость приблизилась к ближневосточным сортам, и заводы снова увеличивают интерес к поставщикам из стран Персидского залива.

Дополнительное давление на доступность российской нефти оказывает Китай. Его импорт из РФ в последние месяцы растет, усиливая конкуренцию за партии, которые раньше могли приобрести индийские компании.

"Импорт российской сырой нефти в Китай растет в течение последних нескольких месяцев, что создает конкуренцию за те баррели, которые в противном случае были бы доступны индийским нефтеперерабатывающим заводам", – пояснил старший менеджер по моделированию Kpler Сумит Ритолия.

В то же время, по данным источников, правительство Индии не требовало от нефтеперерабатывающих заводов сокращать закупки российского сырья из-за риска американских тарифов. Таким образом, нынешнее падение поставок, прежде всего, объясняется рыночными факторами, хотя ранее индийские компании уже уменьшали импорт на фоне усиления санкционного давления США.

Параллельно Индия увеличивает закупки на Ближнем Востоке. Потоки через Ормузский пролив восстановились примерно до 80% довоенного уровня. Индийские покупатели также увеличивают интерес к нефти из Америки.

Переход Индии в альтернативные сорта может усилить конкуренцию за ближневосточную нефть среди азиатских переработчиков в конце года.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Индия уже сократила импорт российской нефти и одновременно нарастила закупки у поставщиков с Ближнего Востока.