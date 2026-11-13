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SpaceX Илона Маска инвестирует $74 млрд в два гигантских дата-центра для искусственного интеллекта

SpaceX
SpaceX Илона Маска инвестирует $74 млрд в два гигантских дата-центра для искусственного интеллекта

Американская компания SpaceX Илона Маска намерена построить два суперкомпьютерных вычислительных комплекса общей стоимостью 74 миллиарда долларов для усиления своего бизнеса в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Новые инфраструктурные проекты охватывают строительство комплекса за 50 миллиардов долларов в округе Кочиз в штате Аризона, а также подтвержденный объект стоимостью 24 миллиарда долларов вблизи штаб-квартиры компании в техасском Старбейге. Кроме самого дата-центра, проект в Техасе предусматривает строительство и эксплуатацию собственной газовой электростанции.

Наращивание вычислительных мощностей трансформирует SpaceX из ведущего производителя ракет и оператора космических запусков в ключевого поставщика инфраструктуры для таких технологических компаний, как Anthropic и Alphabet.

Кроме того, компания развивает собственные амбиции в создании моделей искусственного интеллекта и уже начала совместную работу с Tesla над масштабным заводом по производству чипов под названием Terafab.

Реализация обоих проектов предполагает существенное расширение инфраструктуры и создание тысяч рабочих мест.

  • Комплекс в Техасе. Строительство дата-центра в районе Старбейз обеспечило более 3000 рабочих мест в строительном секторе, а после запуска объект предоставит 500 постоянных должностей. Также SpaceX обязалась направить 220 миллионов долларов на развитие сетей водоснабжения и водоотведения в соседнем Браунсвилле и округе Кэмерон.
  • Площадка в Аризоне. В округе Кочиз проект создаст около 5500 рабочих мест на этапе строительства и 1000 постоянных вакансий после ввода в эксплуатацию. Компания будет сотрудничать с местными электрическими кооперативами, привлекать имеющиеся возобновляемые источники энергии и применять технологию сухого охлаждения во избежание использования промышленных подземных вод.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX планирует построить газовую электростанцию и дата-центр в Техасе за $24 млрд. Американская компания анонсировала строительство в городе Старбейз собственной газовой электростанции и комплекса для суперкомпьютерных вычислений с ориентировочным объемом частных инвестиций в 24 миллиарда долларов на начальных этапах.

Автор:
Максим Кольц

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