Была ли это кибератака: в Microsoft раскрыли детали масштабного сбоя, затронувшего 70 стран мира

Корпорация Microsoft заявила о прогрессе в ликвидации масштабного технического сбоя, затронувшего более 70 стран и нарушившего работу правительственных учреждений, больниц и мирового бизнеса. Хотя ситуация улучшается, пользователи более 20 продуктов, включая Outlook, Teams и ШИ-помощника Copilot, второй день подряд сталкиваются с перебоями.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Что говорят в компании

В Microsoft сообщили, что очереди электронной почты уже значительно сократились, а трафик перенаправляется с поврежденных серверов. По предварительным данным, причиной инцидента стала перегрузка "основного процесса" на части серверов, что привело к их полной остановке.

В корпорации уверяют, что признаков кибератаки нет, а акции компании в начале торгов в Нью-Йорке просели менее чем на 1%.

Как сбой повлиял на мир

Перебои коснулись более 450 миллионов коммерческих пользователей пакета M365 и заставили государственные органы вернуться к бумажным технологиям. Министерство финансов Японии из-за неработающей почты расклеивало бумажные объявления для журналистов.

В Великобритании медикам пришлось перенести часть процедур, а полиция приостановила прием онлайн-заявлений.

В Новой Зеландии остановили оформление виз, а в Азии сбои сорвали переговоры по сокращению штата в конгломерате PVH Corp. (владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger) и задержали финансовую отчетность крупных корпораций.

Почувствовали сбой в Украине

По данным мониторинговых сервисов (в частности Downdetector), украинские пользователи массово жаловались на сбои с самого утра 13 ноября.

Больше всего трудностей возникало при авторизации и входе в учетные записи (около 37% жалоб), работе с приложениями (30%), а также при синхронизации и хранении данных (20%).

Постепенное обновление работы сервисов Microsoft началось во второй половине дня 13 ноября, однако компания предупреждала, что полная стабилизация может занять некоторое время.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Microsoft достигла нового исторического рекорда, прибавив 1,4 триллиона долларов к рыночной капитализации и продолжив четырехмесячный биржевой рост.