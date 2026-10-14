Акции Microsoft обновили исторический максимум и прибавили $1,4 трлн капитализации

Акции американской корпорации Microsoft во вторник, 13 октября, достигли первого рекорда примерно через год, продолжив четырехмесячный биржевой рост.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Цена бумаг поднялась на 0,4% — до 543,45 доллара за акцию, превзойдя предыдущий максимум, державшийся с октября 2025 года. В целом с июньского минимума акции компании выросли более чем на 54%, увеличив ее рыночную стоимость примерно на 1,4 триллиона долларов на фоне оптимизма по отношению к позициям гиганта в области искусственного интеллекта.

Преодоление спада и оценки аналитиков

Текущий рост стал изменением тенденции после первого полугодия, когда бумаги упали из-за беспокойства, что масштабные затраты на инфраструктуру ИИ не приносят достаточной отдачи, а также из-за рисков трансформации рынка для разработчиков программного обеспечения. В июне акции просели на 17%, зафиксировав худший месячный спад с 2000 года и потеряв почти 600 миллиардов долларов рыночной капитализации.

Ситуация изменилась после финансового отчета за 29 июля, где компания показала самый быстрый рост доходов облачного бизнеса за последние четыре года. На следующий день котировки подскочили на 16%, обеспечив корпорации лучший квартальный результат с 1998 года. После публикации отчетности по меньшей мере две инвестиционные компании повысили свой рейтинг по акциям Microsoft до рекомендации "покупать".

Оценки аналитиков рынка:

68 из 72 аналитиков по данным Bloomberg имеют рекомендацию покупать акции компании, при этом ни один специалист не советует их продавать;

средний 12-месячный ценовой таргет составляет 584 доллара за акцию, что предполагает потенциал роста примерно на 8%;

несмотря на восстановление, с начала 2026 года бумаги Microsoft выросли на 12%, отставая от индексов Nasdaq 100 (рост на 21%) и S&P 500 (рост на 14%);

среди так называемой "Великолепной семерки" динамика компании соответствует показателям Alphabet и Amazon, однако отстает от темпов Meta, Apple и Nvidia, прибавивших более 15%.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft установила мировой рекорд, увеличив рыночную капитализацию почти на 450 млрд. долларов США за один торговый день. Это стало наибольшим однодневным ростом стоимости в истории среди всех публичных компаний.