Microsoft обновила Copilot: добавлена генерация кода, автономного ШИ-агента и интеграция с Office

Корпорация Microsoft представила ряд новых возможностей для своего приложения Copilot, в том числе инструмента для кодирования и постоянно действующего ШИ-агента. Компания стремится превратить ассистента в универсальную платформу для офисных работников.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Помимо новых инструментов корпорация интегрирует офисные приложения Word, Excel и PowerPoint непосредственно в Copilot. Это позволит пользователям совместно работать над этими программами, не оставляя инструмент искусственного интеллекта, на фоне конкуренции с ChatGPT и Claude.

Создание программ через запросы и цифровой коллега

Среди обновлений Copilot появился инструмент под названием Code. Он позволяет пользователям создавать приложения, аналитические панели и другое программное обеспечение с помощью запросов на естественном языке. Инструмент работает на базе той же технологии, что и GitHub Copilot. Доступ для ранних клиентов будет открыт в конце месяца, а подписчики 365 Premium и Pro смогут протестировать его позже в этом году.

Кроме того, компания запускает в частном предварительном доступе в конце месяца ШИ-агента "Autopilot" (обновленную версию агента "Scout", представленного в июне):

так называемый цифровой коллега будет иметь собственную учетную запись в корпоративном каталоге компании;

агент будет работать с четко определенными правами доступа, которыми смогут управлять пользователи.

Контроль затрат на технологии

Для преодоления беспокойства многих организаций по безопасности, соответствию стандартам и управлению при внедрении агентов разработчики адаптировали систему непосредственно для использования на уровне предприятий.

Также Microsoft представила функции управления затратами, позволяющими сотрудникам непосредственно видеть расходы, связанные с использованием искусственного интеллекта, чтобы избежать непредвиденных расходов со стороны компаний.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft за 2,5 млрд долларов создает компанию для интеграции ИИ в бизнес. Техногигант объявил о создании новой операционной компании Microsoft Frontier Company. Главная задача нового подразделения – помогать крупному бизнесу выбирать, настраивать и интегрировать технологии искусственного интеллекта, обеспечивая реальную окупаемость инвестиций. Корпорация выделяет на запуск проекта 2,5 млрд долларов США.