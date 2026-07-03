Microsoft за $2,5 млрд создает компанию для интеграции ИИ в бизнес

Техногигант Microsoft объявил о создании новой операционной компании Microsoft Frontier Company. Главная задача нового подразделения – помогать крупному бизнесу выбирать, настраивать и интегрировать технологии искусственного интеллекта, обеспечивая реальную окупаемость инвестиций. Корпорация выделяет на запуск проекта 2,5 млрд долларов США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Новая компания создается на фоне заметного конфигурации поведения больших глобальных компаний. Большие клиенты все меньше и меньше хотят зависеть от одного поставщика ИИ-моделей. Вместо этого бизнес стремится комбинировать различные технологии, включая бесплатные модели с открытым кодом, адаптировать их под собственные внутренние потребности. Однако такой процесс является технически сложным и финансово изнурительным.

Microsoft Frontier Company будет помогать клиентам интегрировать инструменты ИИ с их уникальными внутренними данными. Среди первых крупных партнеров, с которыми уже стартует работа, названы такие гиганты, как Unilever и Novo Nordisk.

Коммерческий директор Microsoft Джадсон Альтгофф откровенно признал, что создание отдельной компании явилось ответом на собственные стратегические просчеты корпорации в прошлом.

По его словам, три года назад при создании Copilot компания допустила ошибку, привязав его исключительно к моделям OpenAI. Теперь же клиентам нужна гибкость и возможность быстро изменять ИИ-модели, поскольку комбинация собственных данных и нейросетей весит гораздо больше, чем какая-либо конкретная платформа. Альтгофф добавил, что решение было принято и потому, что разработки других конкурентов, в частности китайской DeepSeek и Google Gemini, начали стремительно догонять технологии OpenAI.

Конкуренция на рынке и защита данных

Важным условием работы новой структуры является то, что клиенты будут полностью сохранять права на все результаты интеграции и оптимизации ИИ-моделей, не передавая корпоративные данные обратно в Microsoft. Это снимает страхи крупного бизнеса относительно того, что разработчики ИИ переймут их уникальный опыт в таких областях, как программирование или юриспруденция, чтобы впоследствии с ними и конкурировать.

Этим шагом Microsoft вступает в прямое соперничество с компанией Palantir Technologies, уже использующей открытые модели от Nvidia для аналогичной аналитической работы с корпорациями. Кроме того, главный облачный конкурент в лице Amazon Web Services ранее запустил собственное инженерное подразделение с бюджетом в 1 миллиард долларов для схожих задач.

Напомним, Microsoft потеряла $613 миллиардов рыночной стоимости из-за сомнений инвесторов в отношении ИИ. Акции корпорации завершили июнь 2026 года с худшим месячным результатом за последние 26 лет, поскольку Уолл-стрит начала массово сокращать вложения из-за слишком высоких затрат на ИИ-инфраструктуру.