Microsoft за $2,5 млрд створює компанію для інтеграції ШІ в бізнес

Техногігант Microsoft оголосив про створення нової операційної компанії Microsoft Frontier Company. Головне завдання нового підрозділу — допомагати великому бізнесу обирати, налаштовувати та інтегрувати технології штучного інтелекту, забезпечуючи реальну окупність інвестицій. Корпорація виділяє на запуск проєкту 2,5 мільярда доларів США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Нова фірма створюється на тлі помітної зміни поведінки великих світових корпорацій. Великі клієнти дедалі менше хочуть залежати від одного постачальника ШІ-моделей. Замість цього бізнес прагне комбінувати різні технології, включаючи безкоштовні моделі з відкритим кодом, та адаптувати їх під власні внутрішні потреби. Проте такий процес є технічно складним і фінансово виснажливим.

Microsoft Frontier Company допомагатиме клієнтам інтегрувати інструменти ШІ з їхніми унікальними внутрішніми даними. Серед перших великих партнерів, з якими вже стартує робота, названо такі гіганти, як Unilever та Novo Nordisk.

Комерційний директор Microsoft Джадсон Альтгофф відверто визнав, що створення окремої компанії стало відповіддю на власні стратегічні прорахунки корпорації в минулому.

За його словами, три роки тому під час створення Copilot компанія припустилися помилки, прив'язавши його виключно до моделей OpenAI. Тепер же клієнтам потрібна гнучкість і можливість швидко змінювати ШІ-моделі, оскільки комбінація власних даних та нейромереж важить значно більше, ніж якась конкретна платформа. Альтгофф додав, що рішення ухвалили й через те, що розробки інших конкурентів, зокрема китайської DeepSeek та Google Gemini, почали стрімко наздоганяти технології OpenAI.

Конкуренція на ринку та захист даних

Важливою умовою роботи нової структури є те, що клієнти повністю зберігатимуть за собою права на всі результати інтеграції та оптимізації ШІ-моделей, не передаючи корпоративні дані назад до Microsoft. Це знімає страхи великого бізнесу щодо того, що розробники ШІ переймуть їхній унікальний досвід у таких сферах, як програмування чи юриспруденція, щоб згодом з ними ж і конкурувати.

Цим кроком Microsoft вступає у пряме суперництво з компанією Palantir Technologies, яка вже використовує відкриті моделі від Nvidia для аналогічної аналітичної роботи з корпораціями. Окрім того, головний хмарний конкурент в особі Amazon Web Services раніше запустив власний інженерний підрозділ із бюджетом 1 мільярд доларів для схожих завдань.

Нагадаємо, Microsoft втратила $613 мільярдів ринкової вартості через сумніви інвесторів щодо ШІ. Акції корпорації завершили червень 2026 року з найгіршим місячним результатом за останні 26 років, оскільки Волл-стріт почала масово скорочувати вкладення через занадто високі витрати на ШІ-інфраструктуру.