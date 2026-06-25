ЄС запровадить жорсткі правила для хмарних сервісів Microsoft та Amazon

Європейський Союз планує підпорядкувати хмарні платформи Microsoft Azure та Amazon Web Services жорстким правилам Закону про цифрові ринки. Регулятори оголосили попередні висновки розслідування, за якими обидва американські сервіси визнано найбільшими гравцями на ринку ЄС.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

У Єврокомісії зазначили, що оборот, операційна спроможність та інвестиції Azure та AWS значно випереджають показники конкурентів. Європейська комісарка з питань конкуренції Тереза Рібера наголосила, що значення цих сервісів лише зростатиме, тому Брюссель має забезпечити рівні умови для всіх постачальників хмарних послуг та захистити європейський ринок.

Що зміниться для американських техгігантів

Якщо Єврокомісія офіційно затвердить статус цифрових наглядачів для цих платформ, компанії будуть зобов'язані виконати низку жорстких вимог:

Забезпечити сумісність: Microsoft та Amazon повинні дозволити іншим компаніям легко інтегрувати свої програми з їхніми хмарними сервісами.

Спростити перенесення даних: клієнти мають отримати можливість безперешкодно змінювати постачальника хмарних послуг без штучних обмежень та примусового утримання.

Прибрати самоперевагу: корпораціям заборонять просувати власні супутні цифрові продукти та програми на базі своїх же хмарних платформ на шкоду конкурентам.

Обидві компанії вже розкритикували позицію Єврокомісії та мають право оскаржити ці висновки до ухвалення фінального рішення. В AWS заявили, що нові правила загрожують зниженням інвестицій та інновацій в Європі. Водночас у Microsoft висловили невдоволення тим, що розслідування не зачепило хмарний бізнес компанії Alphabet (Google Cloud та ШІ Gemini), що, на їхню думку, шкодить справедливій конкуренції.

Закон про цифрові ринки вже став причиною значної напруги між ЄС та США, викликавши критику з боку американського президента Дональ Трампа. Раніше за порушення цього закону європейські регулятори вже оштрафували компанії Apple та Meta на 500 та 200 мільйонів євро відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google, Amazon та Microsoft можуть втратити великі держконтракти в ЄС. Євросоюз планує запровадити нові суворі критерії безпеки для хмарних обчислень під час проведення державних тендерів. Нова ініціатива може закрити американським корпораціям доступ до критично важливих урядових проєктів у Європі.