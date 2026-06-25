Amazon вливає 13 мільярдів доларів в Індію для розвитку штучного інтелекту

Американська корпорація Amazon.com Inc. ухвалила рішення збільшити свої заплановані інвестиції в Індію на 13 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Ці кошти спрямують на розбудову інфраструктури хмарних обчислень та технологій штучного інтелекту в найнаселенішій країні світу, що дозволить компанії значно прискорити масштабування на цьому стратегічному напрямку.

Нове фінансування розширить потужності дата-центрів Amazon Web Services у Мумбаї та Хайдарабаді. Також цього року компанія збільшить і фізичну присутність в Індії: відкриє понад 20 нових складів та понад 100 пунктів доставки по всій країні.

Глобальні плани до 2030 року

Це рішення доповнює попереднє зобов'язання Amazon інвестувати в економіку Індії понад 35 мільярдів доларів до 2030 року.

Таким чином компанія приєднується до своїх глобальних технологічних конкурентів, які намагаються використати можливості для зростання на ринку, що стрімко цифровізується.

Конкуренція на ринку

Попри масштабні фінансові вливання, Amazon досі стикається із жорстким суперництвом у секторі електронної комерції країни з населенням 1,4 мільярда людей. Компанія з Сіетла наразі відстає від платформи Flipkart, яка належить Walmart Inc.

Крім того, у сегменті миттєвої доставки Amazon поступається місцевим гравцям, зокрема сервісу Blinkit від компанії Eternal Ltd. На тлі цього менеджмент Amazon зараз докладає узгоджених зусиль, щоб нарешті набрати необхідні оберти у сфері швидкої комерції.

З урахуванням останнього фінансового рішення, сукупні інвестиції Amazon в Індію за період з 2010 по 2030 рік тепер перевищать позначку у 88 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Amazon інвестує 10 мільярдів євро для запуску складських роботів із ШІ в Європі. Американський техногігант спрямує ці кошти на модернізацію та розширення своєї європейської логістичної мережі.