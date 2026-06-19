Amazon планує продавати власні ШІ-чипи для боротьби з Nvidia

Американський технологічний гігант Amazon веде переговори про продаж своїх фірмових мікросхем штучного інтелекту безпосередньо для використання у дата-центрах інших компаній. Цей крок дозволить розширити стратегію компанії, спрямовану на послаблення монополії Nvidia Corp. на ринку мікросхем для ШІ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Раніше ШІ-прискорювачі сімейства Trainium були доступні клієнтам виключно як хмарна послуга через платформу Amazon Web Services. Проте тепер компанія розглядає можливість продажу готових серверних стійок із чипами стороннім клієнтам.

За словами керівника ШІ-напряму Amazon Пітера ДеСантіса, інфраструктура штучного інтелекту розвивається надзвичайно швидко, тому Amazon постійно шукає нові шляхи виходу на ширше коло замовників. На тлі цих новин акції компанії на торгах у четвер зросли на 1,8%, досягнувши денного максимуму у $241,82.

Хто вже використовує чипи від Amazon

ШІ-прискорювачі Trainium, які компанія презентувала у 2020 році, вже залучили провідних гравців ринку:

Ключові клієнти: обчислювальні потужності чипів для навчання своїх моделей використовують такі гіганти, як OpenAI, Anthropic та Uber.

Финансові успіхи: у квітні Amazon повідомила, що чипи Trainium принесли компанії понад $225 мільярдів у вигляді довгострокових контрактних зобов'язань.

Дефіцит заліза: поточна третя версія мікросхеми (Trainium3) вже повністю розпродана, а клієнти активно резервують обсяги четвертого покоління чипів, дебют якого очікується наступного року.

Головним рушієм для зміни бізнес-моделі та продажу фізичного заліза за межі хмари став високий попит на так звані "суверенні хмари" та локальні обчислювальні центри, особливо в Європі. Через вимоги місцевого законодавства компанії прагнуть зберігати й обробляти дані суворо всередині своїх країн, мінімізуючи залежність від американських хмарних платформ.

Керівництво Amazon не хвилюється, що продаж чипів стороннім дата-центрам зашкодить власному хмарному бізнесу AWS, оскільки поточний світовий дефіцит обчислювальних ресурсів для ШІ залишається колосальним. Раніше про схожі плани щодо постачання власних процесорів Tensor Processing Units для сторонніх компаній заявляла і корпорація Google.

Нагадаємо, Amazon інвестує 10 мільярдів євро для запуску складських роботів із ШІ в Європі. Американський техногігант спрямує ці кошти на модернізацію та розширення своєї європейської логістичної мережі. У межах ініціативи компанія впроваджує нове покоління мобільних складських роботів на базі штучного інтелекту, які здатні розпізнавати мову та голосові команди.