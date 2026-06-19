Amazon планирует продавать собственные ИИ-чипы для борьбы с Nvidia

Американский технологический гигант Amazon ведет переговоры о продаже своих фирменных микросхем искусственного интеллекта для использования в дата-центрах других компаний. Этот шаг позволит расширить стратегию компании, направленную на ослабление монополии Nvidia Corp. на рынке микросхем для ИИ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Ранее ускорители семейства Trainium были доступны клиентам исключительно как облачная услуга через платформу Amazon Web Services. Однако теперь компания рассматривает возможность продажи готовых серверных стоек с чипами посторонним клиентам.

По словам руководителя ИИ-направления Amazon Питера ДеСантиса, инфраструктура искусственного интеллекта развивается очень быстро, поэтому Amazon постоянно ищет новые пути выхода на более широкий круг заказчиков. На фоне этих новостей акции компании на торгах в четверг выросли на 1,8%, достигнув дневного максимума в $241,82.

Кто уже использует чипы от Amazon

ИИ-ускорители Trainium, которые компания презентовала в 2020 году, уже привлекли ведущих игроков рынка:

Ключевые клиенты: вычислительные мощности чипов для обучения своих моделей используют такие гиганты, как OpenAI, Anthropic и Uber.

Финансовые успехи: в апреле Amazon сообщила, что чипы Trainium принесли компании более 225 миллиардов долларов в виде долгосрочных контрактных обязательств.

Дефицит железа: текущая третья версия микросхемы (Trainium3) уже полностью распродана, а клиенты активно резервируют объемы четвёртого поколения чипов, дебют которого ожидается в следующем году.

Главным двигателем для смены бизнес-модели и продажи физического железа за пределы облака стал высокий спрос на так называемые "суверенные облака" и локальные вычислительные центры, особенно в Европе. Из-за требований местного законодательства компании стремятся хранить и обрабатывать данные строго внутри своих стран, минимизируя зависимость от американских облачных платформ.

Руководство Amazon не беспокоится, что продажа чипов посторонним дата-центрам повредит собственному облачному бизнесу AWS, поскольку текущий мировой дефицит вычислительных ресурсов для ИИ остается колоссальным. Ранее о схожих планах по поставке собственных процессоров Tensor Processing Units для сторонних компаний заявляла и корпорация Google.

Напомним, Amazon инвестирует 10 миллиардов евро для запуска складских роботов из ИИ в Европе. Американский техногигант направит эти средства на модернизацию и расширение своей европейской логистической сети. В рамках инициативы компания внедряет новое поколение мобильных складских роботов на базе искусственного интеллекта, способных распознавать язык и голосовые команды.