Россия ударила по гражданскому судну в украинском порту: есть погибший моряк

Вечером 5 августа в результате российской атаки было повреждено гражданское судно MERA QUEEN под флагом Гвинеи-Бисау. Один из членов экипажа погиб.

Как пишет Delo.ua, об этом и информирует Администрация морских портов Украины.

Российская атака повредила гражданское судно

По сообщению, российские войска более месяца регулярно атакуют портовую инфраструктуру Украины и гражданские суда, которые находятся в акватории украинских портов или двигаются по Украинскому морскому коридору.

Вечером 5 августа во время очередной атаки РФ получило повреждения гражданское судно MERA QUEEN под флагом Гвинеи-Бисау. Один из членов экипажа, гражданин Украины, погиб. Других моряков эвакуировали на берег.

На утро 6 августа судно пришвартовали к причалу. Специалисты проводят работы по оценке повреждений, ликвидации последствий атаки и стабилизации технического состояния судна.

В ведомстве подчеркнули, что систематические удары России по гражданским судам и портовой инфраструктуре свидетельствуют о попытках ограничить свободу судоходства в Черном море.

Также отмечается, что международное сообщество должно усилить усилия по обеспечению безопасности морских перевозок и привлечению России к ответственности за атаки на гражданскую инфраструктуру.

Напомним, 25 июля при выходе из порта Одесщины было дважды атаковано гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысяч тонн кукурузы.

Заметим, с начала полномасштабного вторжения в результате ударов России пострадали 264 гражданских, повреждены или разрушены более 960 объектов портовой инфраструктуры, атаковано более 200 гражданских судов.