Росія зруйнувала та пошкодила майже 1000 портових об’єктів та 200 суден з початку війни

Із початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів росії постраждали 264 цивільних, пошкоджені або зруйнувані більше 960 об’єктів портової інфраструктури, атаковано понад 200 цивільних суден.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він закликав міжнародну морську спільноту чітко називати речі своїми іменами: атаки на цивільні судна, портову інфраструктуру та моряків – це не"інциденти" чи "ризики судноплавства". Це акти агресії російської федерації.

"Останніми тижнями російські удари знову були спрямовані по торговельних суднах і навіть по українських конвенційних пошуково-рятувальних суднах, які виконували гуманітарну місію щодо допомоги цивільним морякам. Незважаючи на це, Україна продовжує забезпечувати роботу морського коридору, захищає свободу навігації та виконує свої міжнародні зобов’язання", заявив міністр на 137-й сесії Ради Міжнародної морської організації (IMO).

Усі морські порти на тимчасово окупованих територіях України залишаються офіційно закритими відповідно до національного законодавства та міжнародного морського права, що зафіксовано в системі IMO GISIS.

Тому, за словами посадавця, будь-які суднозаходження туди є незаконними, проте РФ продовжує використовувати ці потужності для вивезення українських ресурсів і забезпечення своїх збройних сил.

Через це Україна закликає судновласників, операторів, страховиків та держави світу утримуватися від будь-якої діяльності, яка легітимізує окупацію.

"Ми вимагаємо виключення країни-агресора з Організації. Бо морська безпека починається з чесності. Агресію потрібно називати агресією, а росію – агресором. Тільки так можна захистити свободу навігації, життя моряків і безпеку світової торгівлі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, навесні в Ізмаїлі зафіксовано влучання по території порту, що призвело до пошкодження об’єктів портової інфраструктури та цивільного судна.