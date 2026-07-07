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Россия разрушила и повредила почти 1000 портовых объектов и 200 судов с начала войны

порт
Россия повредила более 960 объектов портовой инфраструктуры Украины

С начала полномасштабного вторжения в результате ударов России пострадали 264 гражданских, повреждены или разрушены более 960 объектов портовой инфраструктуры, атаковано более 200 гражданских судов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Он призвал международное морское сообщество четко называть вещи своими именами: атаки на гражданские суда, портовую инфраструктуру и моряков – это не "инциденты" или "риски судоходства". Это акты злости русской федерации.

"В последние недели российские удары снова были направлены по торговым судам и даже по украинским конвенционным поисково-спасательным судам, которые выполняли гуманитарную миссию по помощи гражданским морякам. Несмотря на это, Украина продолжает обеспечивать работу морского коридора, защищает свободу навигации и выполняет свои международные обязательства. морской организации (IMO).

Все морские порты на временно оккупированных территориях Украины остаются официально закрытыми в соответствии с национальным законодательством и международным морским правом, зафиксированным в системе IMO GISIS.

Поэтому, по словам должностного лица, любые судозаходы туда незаконны, однако РФ продолжает использовать эти мощности для вывоза украинских ресурсов и обеспечения своих вооруженных сил.

Поэтому Украина призывает судовладельцев, операторов, страховщиков и государства мира воздерживаться от любой деятельности, которая легитимирует оккупацию.

"Мы требуем исключения страны-агрессора из Организации. Потому что морская безопасность начинается с честности. Агрессию нужно называть агрессией, а россия – агрессором. Только так можно защитить свободу навигации, жизнь моряков и безопасность мировой торговли", - добавил Кулеба.

Напомним, весной в Измаиле зафиксировано попадание по территории порта, что привело к повреждению объектов портовой инфраструктуры и гражданского судна.

Автор:
Татьяна Бессараб