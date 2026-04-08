Порт в Измаиле потерпел удар: повреждена инфраструктура и гражданское судно

В Измаиле зафиксировано попадание по территории порта, что привело к повреждению объектов портовой инфраструктуры и гражданского судна.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМПУ.

Враг продолжает атаки на портовую инфраструктуру Одесской области.

Этой ночью в Измаиле зафиксировано попадание по территории порта. В результате ударов повреждены объекты портовой инфраструктуры и гражданское судно. На судне и складских помещениях возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий инцидента. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

