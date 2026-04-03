Одесский порт расширяет сотрудничество с литовским портом Клайпеда

Порты Одессы и Клайпеды договорились о партнерстве / Минрозвития общин и территорий

Одесский морской порт подписал меморандум о сотрудничестве с портом Клайпеда (Литва). Документ предполагает развитие партнерства, обмен опытом и поддержку работы портовой инфраструктуры в условиях войны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минразвития общин и территорий.

Сотрудничество портов и техническая помощь

2 апреля Одесский филиал ГП "АМПУ" посетила делегация литовского порта во главе с генеральным директором Алгисом Латакасом. Гостей встретил руководитель администрации Одесского морского порта Дмитрий Назаренко. Во встрече также приняли участие представители руководства ГП "АМПУ".

В ходе переговоров стороны обсудили работу Украинского коридора, развитие портовой инфраструктуры и возможности модернизации мощностей, в частности, в условиях военного положения.

По результатам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на углубление сотрудничества и обмен практическим опытом.

Как отметил Дмитрий Назаренко, поддержка международных партнеров важна для стабильной работы портовой отрасли. По его словам, сотрудничество с портом Клайпеда уже дало практические результаты – Одесский порт получил необходимую техническую помощь для обеспечения бесперебойной работы.

В Одесском филиале ГП "АМПУ" поблагодарили европейских партнеров за поддержку и эффективное взаимодействие.

Договоренности о подписании меморандума стороны достигли в октябре 2025 года во время выставки Baltexpo 2025 в Польше.

Фото: Минразвития

Напомним, недавно Одесский филиал ГП "Администрация морских портов Украины" подписал меморандум о сотрудничестве с крупнейшим портом Европы – Портом Роттердам (Нидерланды).

Автор:
Ольга Опенько