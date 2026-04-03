Одеський порт розширює співпрацю з литовським портом Клайпеда

Одеський морський порт підписав меморандум про співпрацю з портом Клайпеда (Литва). Документ передбачає розвиток партнерства, обмін досвідом та підтримку роботи портової інфраструктури в умовах війни.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад та територій.

Співпраця портів і технічна допомога

2 квітня Одеську філію ДП "АМПУ" відвідала делегація литовського порту на чолі з генеральним директором Алгісом Латакасом. Гостей зустрів керівник адміністрації Одеського морського порту Дмитро Назаренко. У зустрічі також взяли участь представники керівництва ДП "АМПУ".

Під час переговорів сторони обговорили роботу Українського коридору, розвиток портової інфраструктури та можливості модернізації потужностей, зокрема в умовах воєнного стану.

За результатами зустрічі сторони підписали меморандум про взаєморозуміння, який має на меті поглиблення співпраці та обмін практичним досвідом.

Як зазначив Дмитро Назаренко, підтримка міжнародних партнерів є важливою для стабільної роботи портової галузі. За його словами, співпраця з портом Клайпеда вже дала практичні результати - Одеський порт отримав необхідну технічну допомогу для забезпечення безперебійної роботи.

В Одеській філії ДП "АМПУ" подякували європейським партнерам за підтримку та ефективну взаємодію.

Домовленостей про підписання меморандуму сторони досягли у жовтні 2025 року під час виставки Baltexpo 2025 у Польщі.

