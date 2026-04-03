Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Одеський порт розширює співпрацю з литовським портом Клайпеда

порти
Порти Одеси та Клайпеди домовилися про партнерство / Мінрозвитку громад і територій

Одеський морський порт підписав меморандум про співпрацю з портом Клайпеда (Литва). Документ передбачає розвиток партнерства, обмін досвідом та підтримку роботи портової інфраструктури в умовах війни.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад та територій.

Співпраця портів і технічна допомога

2 квітня Одеську філію ДП "АМПУ" відвідала делегація литовського порту на чолі з генеральним директором Алгісом Латакасом. Гостей зустрів керівник адміністрації Одеського морського порту Дмитро Назаренко. У зустрічі також взяли участь представники керівництва ДП "АМПУ".

Під час переговорів сторони обговорили роботу Українського коридору, розвиток портової інфраструктури та можливості модернізації потужностей, зокрема в умовах воєнного стану.

За результатами зустрічі сторони підписали меморандум про взаєморозуміння, який має на меті поглиблення співпраці та обмін практичним досвідом.

Як зазначив Дмитро Назаренко, підтримка міжнародних партнерів є важливою для стабільної роботи портової галузі. За його словами, співпраця з портом Клайпеда вже дала практичні результати - Одеський порт отримав необхідну технічну допомогу для забезпечення безперебійної роботи.

В Одеській філії ДП "АМПУ" подякували європейським партнерам за підтримку та ефективну взаємодію.

Домовленостей про підписання меморандуму сторони досягли у жовтні 2025 року під час виставки Baltexpo 2025 у Польщі.

Фото 2 — Одеський порт розширює співпрацю з литовським портом Клайпеда
Фото: Мінрозвитку

Нагадаємо,  нещодавно Одеська філія ДП "Адміністрація морських портів України" підписала меморандум про співпрацю з найбільшим портом Європи - Портом Роттердам (Нідерланди). 

Автор:
Ольга Опенько