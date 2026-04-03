- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Одеський порт розширює співпрацю з литовським портом Клайпеда
Одеський морський порт підписав меморандум про співпрацю з портом Клайпеда (Литва). Документ передбачає розвиток партнерства, обмін досвідом та підтримку роботи портової інфраструктури в умовах війни.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад та територій.
Співпраця портів і технічна допомога
2 квітня Одеську філію ДП "АМПУ" відвідала делегація литовського порту на чолі з генеральним директором Алгісом Латакасом. Гостей зустрів керівник адміністрації Одеського морського порту Дмитро Назаренко. У зустрічі також взяли участь представники керівництва ДП "АМПУ".
Під час переговорів сторони обговорили роботу Українського коридору, розвиток портової інфраструктури та можливості модернізації потужностей, зокрема в умовах воєнного стану.
За результатами зустрічі сторони підписали меморандум про взаєморозуміння, який має на меті поглиблення співпраці та обмін практичним досвідом.
Як зазначив Дмитро Назаренко, підтримка міжнародних партнерів є важливою для стабільної роботи портової галузі. За його словами, співпраця з портом Клайпеда вже дала практичні результати - Одеський порт отримав необхідну технічну допомогу для забезпечення безперебійної роботи.
В Одеській філії ДП "АМПУ" подякували європейським партнерам за підтримку та ефективну взаємодію.
Домовленостей про підписання меморандуму сторони досягли у жовтні 2025 року під час виставки Baltexpo 2025 у Польщі.
Нагадаємо, нещодавно Одеська філія ДП "Адміністрація морських портів України" підписала меморандум про співпрацю з найбільшим портом Європи - Портом Роттердам (Нідерланди).