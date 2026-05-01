ХАЕС планує встановити установки зберігання енергії на своєму майданчику

Хмельницька атомна електростанція розробляє проєкт із впровадження систем накопичення електроенергії для зміцнення стабільності української енергосистеми. На початковому етапі потужність установок складе кілька десятків мегават із можливістю подальшого збільшення.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив генеральний директор ХАЕС Андрій Козюра.

За словами керівника станції, використання накопичувачів допоможе вирішити проблему дефіциту та профіциту електроенергії, забезпечуючи систему необхідними маневреними потужностями. Майданчик ХАЕС має всі технічні можливості для реалізації такої ініціативи.

Посилення надійності регіональних мереж

Окрім встановлення систем зберігання енергії, Хмельницька АЕС працює над спільним проєктом із "Хмельницькобленерго". Він передбачає встановлення окремого трансформатора на розподільчому пристрої станції.

Основні цілі проєкту:

Пряме заживлення: створення додаткового джерела живлення для мереж північного регіону Хмельниччини.

Захист критичної інфраструктури: забезпечення стабільного енергопостачання мешканців громади та важливих об’єктів у разі атак на енергосистему.

Резервування: створення альтернативного вузла на випадок пошкодження існуючих розподільчих пристроїв.

Водночас Андрій Козюра зауважив, що через тривалі терміни виготовлення дороговартісного обладнання проєкт навряд чи встигнуть завершити до початку поточного опалювального сезону. Наразі станція перебуває на етапі замовлення необхідної техніки.

Підготовка до зимового періоду

Паралельно з перспективними розробками, ХАЕС фокусується на підготовці до зими. Атомна генерація залишається базовою для української енергосистеми, забезпечуючи стабільність постачання під час пікових навантажень.

