"Енергоатом" підключив блок на ХАЕС після ремонту: атомна генерація готується до зими

НАЕК "Енергоатом" завершила ремонт і підключила до енергосистеми другий енергоблок Хмельницька АЕС. Роботи виконали швидше запланованого, що дозволить посилити генерацію напередодні зими.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Енергоатом.

За словами т.в.о. голови правління компанії Павла Ковтонюка, ремонт вдалося завершити за 48 днів замість 52.

Під час планово-попереджувальних робіт фахівці не лише замінили ядерне паливо, а й модернізували критично важливе обладнання для підвищення надійності роботи станції.

Станом на зараз в енергосистемі України працюють вісім атомних енергоблоків, тоді як ще один перебуває на етапі ремонту.

В "Енергоатомі" зазначають, що намагатимуться максимально скорочувати строки обслуговування без шкоди для безпеки, щоб забезпечити країну додатковими генеруючими потужностями.

Підготовка атомної генерації до опалювального сезону триватиме до жовтня 2026 року. Графік ремонтів узгоджено з "Укренерго", щоб зберігати стабільний баланс в енергосистемі у весняно-літній період.

Нагадаємо, що раніше "Енергоатом" покращив фінансові результати — у 2025 році компанія збільшила прибуток більш ніж у 14 разів, до 18,7 млрд грн. Це дозволяє держкомпанії активніше інвестувати у ремонти енергоблоків та підготовку атомної генерації до наступного опалювального сезону.