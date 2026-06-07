Харків не отримає нові електробуси: тендер на 15 млн євро відмінено

Харківська міськрада та Європейський інвестиційний банк скасували тендер на закупівлю низькопідлогових електробусів і зарядної інфраструктури загальною вартістю до 15 млн євро.

Як пише Delo.ua, інформація оприлюднена в додатку до Офіційного вісника Європейського Союзу.

Закупівля електробусів для Харкова

Причини скасування закупівлі не повідомляються. Водночас зазначається, що в межах тендерної процедури було подано дві пропозиції від потенційних учасників.

Тендер на постачання повністю низькопідлогових 12-метрових електробусів, зарядних станцій та супутніх послуг оголосили ще у березні 2024 року в рамках програми "Міський громадський транспорт України – II". Спочатку розкриття тендерних пропозицій планувалося наприкінці квітня того ж року, однак надалі строки проведення процедури неодноразово переносилися.

У межах проєкту за кошти Європейського інвестиційного банку Харків планував придбати близько 30 сучасних електробусів для оновлення міського громадського транспорту.

Згідно з технічними вимогами, транспортні засоби мали бути повністю низькопідлМинулого року компанія поставила дев’ять електробусів до Ужгорода в межах проєкту, профінансованого кредитними коштами ЄІБ на суму 3,9 млн євро. Також виробник пропонує 12-метрові електробуси, здатні перевозити до 100 пасажирів.оговими та пристосованими для перевезення маломобільних пасажирів. Зокрема, салон кожного електробуса повинен був передбачати окремі місця для інвалідного та дитячого візків, а також чотири місця для людей з обмеженою мобільністю.

Умови закупівлі передбачали поставку першої партії електробусів не пізніше ніж через 12 місяців після отримання постачальником авансового платежу. Загальний термін виконання контракту мав становити 15 місяців.

Наразі в Україні виробництвом електробусів займається, зокрема, львівський концерн "Електрон".

Нагадаємо, львівський завод "Електронмаш" представив нову модель електробуса Електрон Е181. Головна особливість моделі – компактна довжина 10,2 метри. Електробус вміщує 90 пасажирів та має 30 посадкових місць. Зокрема, 1 місце для пасажира на візку.