В Україні запустили серійне виробництво нового електробуса: які характеристики (ФОТО)

Львівський завод "Електронмаш" представив нову модель електробуса Електрон Е181. Головна особливість моделі - компактна довжина 10,2 метри. Електробус вміщує 90 пасажирів та має 30 посадкових місць. Зокрема, 1 місце для пасажира на візку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Які характеристики

Одного заряду батареї електробуса вистачає на 300-350 кілометрів. Заряджання батареї триває до 5 годин.

Представлений електробус може працювати в режимі рекуперації, тобто при гальмуванні відбувається часткове повернення електроенергії в акумуляторні батареї.

"Це гарна і якісна техніка. Її перевагами для замовників є також сервісне обслуговування від виробника і можливість адаптації машин під потреби замовника", - наголосив Кисилевський.

Зроблено в Україні

Нардеп зауважив, що концерн "Електрон" реалізував цей проект, спираючись на інструменти політики "Зроблено в Україні". Зокрема, на міський транспорт розповсюджуються вимоги локалізації при публічних закупівлях. Також новий електробус вже включений до реєстру техніки, при придбанні якої покупцеві 15% вартості компенсується державою.

Рівень локалізації нової моделі - понад 40%. Постачальниками вузлів та запчастин для електробуса Електрон Е181 є понад 250 українських підприємств, розташованих в усіх регіонах країни. Виробництво такої машини забезпечує тисячі робочих місць на всьому ланцюзі постачання.

"Купуючи українську техніку, замовники не лише отримують сучасну та якісну продукцію, але й матимуть належне сервісне обслуговування і можливість адаптації конкретної машини під побажання замовника. До 40% витрачених на українські товари коштів повертається податками в бюджети різних рівнів, фінансуючи і громади, і Збройні сили. Тож поповнити пасажирський парк саме українськими, а не іноземними транспортними засобами - це комфорт і безпека пасажирів, впевненість в обслуговуванні і повернення частини коштів податками в бюджет", - підкреслив Кисилевський.

Зауважимо, корпорація "Еталон" презентувала свій перший електробус "Мальва-Електро", виготовлений на Чернігівському автозаводі. Автобус наразі пройшов усі випробування і готується до сертифікації.