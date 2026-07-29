- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Українці почали витрачати більше в інтернеті: на скільки зріс середній чек
У першому півріччі 2026 року середній чек онлайн-покупки в Україні зріс порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 13%. На таку динаміку вплинули не лише інфляційні процеси, а й суттєві зміни у структурі попиту та споживчій поведінці.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація ритейлерів України, посилаючись на аналітику сервісу WayForPay.
Експерти зіставили статистику Нацбанку, Держстату, українських e-commerce-платформ та аналітичних агентств, оприлюднивши дані щодо тенденцій ринку.
Витрати українців в онлайн-магазинах
За підсумками 2025 року українці здійснили близько 196 млн онлайн-покупок на 256 млрд грн. Середній чек становив близько 1320 грн.
Водночас показник суттєво різниться залежно від локації продавця:
- середній чек в українських інтернет-магазинах перебував у межах 1150–1250 грн;
- на іноземних сайтах українці витрачали в середньому 2100–2600 грн;
- на локальний e-commerce припадало близько 145–155 млн транзакцій;
- обсяг оплат в українських інтернет-магазинах оцінювався у 160–175 млрд грн;
- на закордонні онлайн-магазини — приблизно 90–120 млрд грн.
Зростання частки більш дорогих транскордонних замовлень стало одним із чинників збільшення загального чека.
Окрім цього, базовим сценарієм для покупців стала мобільна оплата: близько 60% покупок здійснювали зі смартфонів, а частка Apple Pay та Google Pay сягнула 55–65%.
Зростання безготівкових платежів
Загальнонаціональну тенденцію підтверджує регулятор. Упродовж 2025 року картками було проведено 9,08 млрд безготівкових операцій на 4,68 трлн грн, з яких на інтернет-оплати припало 13,9% за кількістю та 16,4% за сумою.
Середня сума карткової онлайн-транзакції у 2025 році становила 608 грн, що на 8,4% більше за показник 2024 року. Нижче значення пояснюється включенням до статистики НБУ дрібних платежів за послуги та підписки.
Паралельно на 25,9% зросла кількість токенізованих карток у смартфонах — до 20,7 млн, що становить третину всіх активних карток у країні.
Динаміка та показники першого кварталу 2026 року
За даними НБУ, у січні-березні 2026 року середня сума карткової операції в інтернеті досягла 654 грн проти 580 грн у першому кварталі 2025 року, зафіксувавши річне зростання на 13%.
Частка інтернет-оплат у загальному грошовому обсязі безготівкових розрахунків збільшилася до 16,9%.
Загалом у першому кварталі 2026 року обсяг безготівкових операцій зростав більш ніж удвічі швидше за їхню кількість, демонструючи збільшення грошового обороту.
Нагадаємо, цьогорічна весна в українському ритейлі позначилася хвилею масштабних закриттів і виходом одразу кількох міжнародних та регіональних операторів. Свою діяльність в Україні припинили спортивний бренд Reebok, мультибрендова мережа SuperStep, турецький fashion-ритейлер Koton, а також низка регіональних мереж супермаркетів.