Українці почали витрачати більше в інтернеті: на скільки зріс середній чек

У першому півріччі 2026 року середній чек онлайн-покупки в Україні зріс порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 13%. На таку динаміку вплинули не лише інфляційні процеси, а й суттєві зміни у структурі попиту та споживчій поведінці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація ритейлерів України, посилаючись на аналітику сервісу WayForPay.

Експерти зіставили статистику Нацбанку, Держстату, українських e-commerce-платформ та аналітичних агентств, оприлюднивши дані щодо тенденцій ринку.

Витрати українців в онлайн-магазинах

За підсумками 2025 року українці здійснили близько 196 млн онлайн-покупок на 256 млрд грн. Середній чек становив близько 1320 грн.

Водночас показник суттєво різниться залежно від локації продавця:

середній чек в українських інтернет-магазинах перебував у межах 1150–1250 грн;

на іноземних сайтах українці витрачали в середньому 2100–2600 грн;

на локальний e-commerce припадало близько 145–155 млн транзакцій;

обсяг оплат в українських інтернет-магазинах оцінювався у 160–175 млрд грн;

на закордонні онлайн-магазини — приблизно 90–120 млрд грн.

Зростання частки більш дорогих транскордонних замовлень стало одним із чинників збільшення загального чека.

Окрім цього, базовим сценарієм для покупців стала мобільна оплата: близько 60% покупок здійснювали зі смартфонів, а частка Apple Pay та Google Pay сягнула 55–65%.

Зростання безготівкових платежів

Загальнонаціональну тенденцію підтверджує регулятор. Упродовж 2025 року картками було проведено 9,08 млрд безготівкових операцій на 4,68 трлн грн, з яких на інтернет-оплати припало 13,9% за кількістю та 16,4% за сумою.

Середня сума карткової онлайн-транзакції у 2025 році становила 608 грн, що на 8,4% більше за показник 2024 року. Нижче значення пояснюється включенням до статистики НБУ дрібних платежів за послуги та підписки.

Паралельно на 25,9% зросла кількість токенізованих карток у смартфонах — до 20,7 млн, що становить третину всіх активних карток у країні.

Динаміка та показники першого кварталу 2026 року

За даними НБУ, у січні-березні 2026 року середня сума карткової операції в інтернеті досягла 654 грн проти 580 грн у першому кварталі 2025 року, зафіксувавши річне зростання на 13%.

Частка інтернет-оплат у загальному грошовому обсязі безготівкових розрахунків збільшилася до 16,9%.

Загалом у першому кварталі 2026 року обсяг безготівкових операцій зростав більш ніж удвічі швидше за їхню кількість, демонструючи збільшення грошового обороту.

Нагадаємо, цьогорічна весна в українському ритейлі позначилася хвилею масштабних закриттів і виходом одразу кількох міжнародних та регіональних операторів. Свою діяльність в Україні припинили спортивний бренд Reebok, мультибрендова мережа SuperStep, турецький fashion-ритейлер Koton, а також низка регіональних мереж супермаркетів.