Ритейл в Україні: які формати магазинів відкриваються найактивніше?

Поки економісти сперечаються про можливу кризу, український рітейл діє по-своєму: тобто без гучних заяв, зате з конкретними результатами. Мережі просто відкривають нові точки, пробують нові формати і йдуть туди, де є покупець. За 2025 рік мережі-члени RAU відкрили 2234 нові магазини. Це вже демонструє стабільне зростання, яке важко не помітити. Команда Delo.ua розібралася, які формати ритейлу зараз ростуть найшвидше, хто задає темп на ринку і чому магазин «біля дому» став одним із головних трендів останніх років.

Ринок у цифрах: майже 25 тисяч торгових точок

Станом на грудень 2025 року мережі-члени Асоціації ритейлерів України управляли 24 549 торговельними точками у восьми ключових сегментах. За рік відкрили 2234 нових магазини, закрили 683, тож чистий приріст склав 1551 об'єкт.

Географія ритейлу, члени RAU

Інфографіка: rau.ua

Географія передбачувана лише частково.

Київ та область залишаються лідером із 5911 магазинами та приростом у 372 точки. Друге місце — Дніпропетровська область (2241 точка), Третє — Львівська (2228).

Але є і несподіванки: Полтавська, Кіровоградська та Івано-Франківська області у 2025 році кожна відкрила понад 100 нових торгових об'єктів. Захід країни розвивається, але й центр не стоїть на місці.

Продовольчий ритейл формує близько 22% усіх торгових точок: 5400 магазинів від гіпермаркетів до мінімаркетів. Непродовольчий сегмент являє собою ще 20%, або 4537 точок. Разом це майже половина всього ринку, де боротьба за квадратний метр і лояльність покупця ведеться щодня.

Хто росте найшвидше: «Аврора», «Сім23» і формат доступності

Лідер зростання у непродовольчому ритейлі — мережа «Аврора». За 2025 рік компанія відкрила 228 нових магазинів і закрила 47, чистий приріст — 181 точка. Основна експансія — Київщина, Дніпропетровщина, Львівщина та Одеська область. Формат one-dollar store, тобто магазин з товарами за символічною ціною, виявився ідеально відкалібрований під поточний споживчий настрій: люди економлять, але не відмовляються від дрібних задоволень.

Географія ритейлу в продовольчому сегменту, члени RAU

Інфографіка: rau.ua

У продовольчому ритейлі темп задає мережа «Сім23» і «Сімі» луцької компанії Clever Stores: 132 відкриття за рік при лише п'яти закриттях. Основна зона розширення — це захід країни: Львівщина, Волинь, Івано-Франківщина, Рівненщина. Це формат «біля дому», невеликий, зрозумілий, передбачуваний. Саме він сьогодні виграє гонку охоплення.

Другим у продовольстві залишається АТБ: 67 нових магазинів при шести закриттях. Мережа активно рухається у Київській області та інших регіонах. Novus разом із форматом «Мі Маркет» посів третє місце: 46 відкриттів, переважно у столичному регіоні.

Чому «біля дому» перемагає

Ритейл малого формату вигравав ще до війни — але після 2022 року ця тенденція стала незворотною. Причин кілька, і всі вони фундаментальні.

Безпека і передбачуваність

Швидко добігти до найближчого магазину за хлібом простіше, ніж планувати поїздку у великий гіпермаркет. Під час тривог, блекаутів і непередбачуваного розкладу близькість торгової точки стала буквально питанням комфорту.

Економіка квадратного метра

Магазин «біля дому» має вищий товарообіг на кв. м, ніж супермаркет. Менша оренда, менший штат, швидший запуск, і при цьому стабільний потік покупців, яким просто потрібне молоко і хліб сьогодні ввечері.

Зміна звичок покупця

За даними Nielsen, раніше українці купували в середньому у трьох різних мережах. Тепер — в одній-двох. Той магазин, який стоїть найближче і вже знайомий, отримує покупця майже автоматично. Формат «біля дому» грає на цьому краще за будь-кого.

Від складу до сервісного простору

Паралельно змінюється сама концепція того, яким має бути магазин у 2026 році. Схема «прийшов — взяв — пішов» поступово трансформується у щось складніше.

Ритейл сьогодні конкурує не лише ціною та асортиментом, а й зручністю кожного метра площі. Логічний маршрут від входу до каси, правильне зонування, контрастне освітлення якірних товарів, зона імпульсних покупок поруч з касою вже стало по суті базовим стандартом. Магазин, який цього не робить, просто залишає гроші на підлозі.

Набирають популярності каси самообслуговування з ШІ-помічниками та мікромаркети без продавця. Модульні стелажі замінюють стаціонарні конструкції, щоб можна було швидко переформатувати простір під нові потреби без зупинки роботи. Ритейлер, який не може змінити планування за тиждень, ризикує відстати від покупця, чиї звички змінюються за день.

Навіть невеликі мережі вже інвестують у планування простору як у конкурентну перевагу. Правильно організований магазин площею 200 кв. м може генерувати більший чек, ніж хаотично розставлений простір удвічі більшого розміру.

Де ритейл ще має резерви

Попри позитивну динаміку, системних питань залишається чимало. По-перше, нерівномірність: схід і південь України суттєво відстають за кількістю нових відкриттів, і це зрозуміло. Але також це означає, що після завершення активної фази війни ці регіони стануть зоною найактивнішої торгової експансії.

По-друге, насичення в окремих сегментах. Захід країни вже зараз демонструє щільну концентрацію нових магазинів, і питання, чи витримає локальний попит таку пропозицію, стає актуальнішим з кожним новим відкриттям.

По-третє, кадровий дефіцит. Відкрити магазин легше, ніж знайти людей, які у ньому працюватимуть. Саме тому автоматизація вже може вважатися повноцінною відповідь на реальну проблему.

Що далі

Справжній тест для українського ритейлу полягає не у кількості відкриттів у щорічному звіті, а те, чи витримає покупець реальний тиск: чи зручний магазин, чи є там потрібний товар, чи не потрібно стояти в черзі під час тривоги. Саме ці деталі, а не квадратні метри і кількість точок на карті визначатимуть, хто залишиться на ринку через три роки, а хто стане ще однією закритою локацією у статистиці RAU.