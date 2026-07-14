Ринок ритейлу України 2026: що змінилося для бізнесу?

Ритейл в Україні демонструє дивовижну стійкість. Незважаючи на повномасштабну війну, галузь не лише вижила, а й виходить на нові показники: відкриваються торгові центри, зростають виторги мереж, змінюється поведінка покупця. Читайте на Delo.ua , як виглядає ритейл у 2026 році, хто задає темп і де ринок ще не знайшов рівноваги.

Цифри, які говорять самі за себе

За даними Опендатабот, топ-10 компаній роздрібної торгівлі України у 2026 році сукупно отримали 647,33 млрд грн виторгу. Це на 19,4% більше, ніж роком раніше. Причому це в умовах активних бойових дій, енергетичних атак і демографічних втрат.

Інфографіка роздрібної торгівлі

Джерело: opendatabot.ua

Лідерство беззаперечно утримує АТБ із виторгом 247,35 млрд грн і часткою 38,21% серед топ-10. За рік мережа зросла на 18,4%. На другому місці — Сільпо з 106,07 млрд грн. Замикає трійку Аврора, яка показала зростання на 29,67% і піднялася на третю позицію з виторгом 49,25 млрд грн — мережа з Полтавщини залишається одним із найдинамічніших ритейлерів країни.

Важливо розуміти, що ці цифри відображають зміщення споживчого попиту, логістичні маршрути та те, куди переїхали мільйони українців. Захід країни, де сконцентрована більша частина внутрішньо переміщених осіб, фактично став новим центром торговельної активності.

Індекс самопочуття: є підстави для обережного оптимізму?

Індекс самопочуття ритейлу (RWBI), який щомісяця публікує Українська Рада Торгових Центрів, у березні 2026 року зріс до 28,8 пункта — після двох місяців падіння. Це плюс 1,1 пункта відносно лютого. Проте рік тому показник становив 29,7 пункта, тобто ринок ще не вийшов на рівень 2025 року.

Індекс самопочуття ритейлу

Інфографіка: ucsc.org.ua

Що стоїть за цими числами? У першому кварталі 2026-го великі торгові центри приймали в середньому 600 000 відвідувачів на місяць, середні — 411 000, малі — 285 000.

Вакантність площ утримується на рівні 3%, і це вважається дуже низький показник навіть за мирними мірками. Середня орендна ставка для стандартних лотів площею 50–250 кв. м становить $21 за кв. м на місяць без ПДВ. При цьому ставки за вже підписаними або продовженими договорами сягають $31. Тож різниця суттєва, і вона показує реальний ринковий тиск попиту на якісні площі.

Для порівняння: інвестиції у комерційну нерухомість у 2025 році склали близько $250 млн проти $300 млн роком раніше. Ринок трохи відкотився, але не зупинився.

Бум відкриттів або ТРЦ повертаються

Якщо у 2025-му році в Києві відкрився лише один торговельний центр, то 2026–2027 роки обіцяють справжній бум. За даними, які наводить Delo.ua з посиланням на RAU, зараз в активній фазі девелопменту перебуває близько 40 торгових центрів, 28 із яких уже будуються. Пік відкриттів прогнозується на 2027–2028 роки, а після 2029-го ринок може зіткнутися зі спадом через насичення.

Більшість нових об'єктів зосереджена на заході країни: Закарпаття, Львівщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина. В цілому причини цілком зрозумілі: менший ризик, більша концентрація платоспроможного населення та активний внутрішній туризм.

У Мукачеві одночасно зводять три нових торгових об'єкти, це ТЦ Росвигів, Silver Park і другу чергу Retail Park Mukachevo. В Ужгороді заявлено відразу чотири об'єкти, серед яких ТРЦ Nestoria Plaza на 32 000 кв. м із панелями-хамелеонами на фасаді та орієнтацією на покупців із прикордонної Словаччини й Угорщини.

Символом відновлення залишається київський Ocean Mall, як найбільш очікуваний проєкт ринку. Об'єкт на 117 000 кв. м орендної площі, 800 магазинів, паркінг на 4 000 машин і кінотеатр IMAX. Відкриття, яке переносилося починаючи з 2018 року, нарешті має відбутися у 2026 році.

Водночас, тренд на компактні формати також нікуди не зникає. Ритейл-парки площею 5 000–15 000 кв. м поблизу спальних районів, із простою навігацією та наземним паркінгом продовжують домінувати у регіонах. Ритейл сьогодні мислить не масштабом, а доступністю та швидкістю покупки.

Де ритейл ще пробуксовує

Водночас позитивна динаміка ще не скасовує реальних проблем. По-перше, більшість девелоперських проєктів хронічно запізнюється, при чому іноді на два-три роки. Так, ТРЦ White Lines у Києві планувався до відкриття ще у 2022-му, БФК Темп у Хмельницькому у 2022-му, а Ocean Mall — у 2018-му.

По-друге, нерівномірність охоплення залишається гострою. Центральна й східна Україна, де зосереджена значна частина населення і бізнесу, поки що залишається в тіні. RetailPro Development проєктує два великих комплекси у Харкові, але до реалізації ще далеко.

По-третє, змінилася поведінка орендаря. Ритейлер сьогодні значно обережніший у підписанні довгострокових договорів. Вакантність у 3% це добре для власника площ, але за нею стоїть напруга: більшість нових договорів коротші, умови гнучкіші, а частка виторгу у структурі орендної плати зростає.

Що визначатиме ринок далі

Наразі можна сказати, що три сили формують майбутнє українського ритейлу. Перша — це демографія: внутрішньо переміщені особи переформатували карту споживання, і ринок ще не повністю адаптувався до цього. Друга — цифровізація. Так, соціальна комерція через Instagram, TikTok та інші платформи набирає популярності як канал залучення покупців, і ритейлер змушений будувати присутність одночасно у фізичному та цифровому просторі. Третя — функціональність, де покупець дедалі більше обирає між «хочу» і «потребую» на користь товарів базового комфорту.

Справжній тест для ринку полягає не у кількості відкриттів у звіті, а те, чи задовольняє новий ТРЦ потреби конкретного покупця у конкретному місті: чи є укриття, чи є генератор, чи є поряд доступний громадський транспорт. Саме ці деталі, а не квадратні метри, визначатимуть, хто виграє гонку за споживача у 2026 році.