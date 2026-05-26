Найбільші продуктові мережі України 2026: рейтинг, частки ринку та лідери

Український продуктовий ритейл демонструє характерний парадокс воєнного часу. Мало того, що галузь вижила в екстремальних умовах, вона ще й розширюється. Станом на 1 січня 2026 року в Україні працювало 3 626 магазинів найбільших продовольчих мереж, а протягом 2025-го було відкрито ще 432 нові точки. Читайте на Delo.ua про те, хто очолює ринок, які формати виграють і що це означає для галузі загалом.

Ринок, який зростає не завдяки, а всупереч

За даними рейтингу, який склала і опублікувала «Економічна правда», сукупна виручка 12 найбільших продуктових магазинів у 2025 році сягнула 576 млрд грн. Це на 18% більше, ніж роком раніше. Для порівняння: загальне зростання доходів 200 найбільших компаній України за той самий період склало 14%. Тобто продуктовий ритейл випереджає широкий ринок навіть в умовах воєнної економіки.

Показники дохідності за найближчими продуктовими ритейлами

Джерело: epravda.com.ua

Крім того, асоціація ритейлерів України (RAU), яка систематизувала дані майже 30 гравців, фіксує кілька чітких тенденцій:

регіональні мережі прискорюються,

формати «біля дому» виграють у гіпермаркетів,

а дискаунтери б'ють рекорди зростання.

Топ-10: хто і скільки заробив

АТБ залишається абсолютним лідером без жодної інтриги. Виторг мережі у 2025 році становив 247 млрд грн (+18%), кількість діючих продуктових магазинів сягає 1 319. За рік ритейлер відкрив 67 нових точок і закрив лише 10. Показник майже вдвічі перевищує результати найближчих конкурентів.

Рейтинг українських продуктових мереж

Джерело: forbes.ua

На другому місці за виторгом — Fozzy Group із 166 млрд грн. До холдингу входять мережа супермаркетів «Сільпо» (312 точок), мережа «Фора» (399 точок), дискаунтер Thrash! та гіпермаркети Fozzy. Втім, всередині групи є розрив, де «Фора» зростала на 27%, тоді як «Сільпо» фактично стагнувала: 8 відкритих проти 7 закритих магазинів за рік.

Хто росте найшвидше

Окремої уваги заслуговує регіональний феномен 2025 року — компанія «Клевер Сторс» із Луцька з мережею маркетів «Сім23» та «Сімі». За рік відкрито 133 магазини, темп розширення сягає 41%. На початку 2026 року мережа мала 443 загальних точок, що дозволило обійти столичну «Фору» за кількістю продуктових магазинів поблизу у своїх регіонах присутності. Формат «Сімі»(так званий convenience store з акцентом на food-to-go) запущений лише у грудні 2022 року, але вже визначає обличчя локальної роздрібної торгівлі на заході країни.

Thrash! показав найвище відсоткове зростання виторгу серед усіх гравців: плюс 50% за рік. Дискаунтер, що переосмислив свою концепцію ще після 2020-го, не закрив жодної точки та розширився на 48 локацій.

Чому гіпермаркети програють, а «магазини поблизу» виграють?

Слабші результати великих форматів, тобто «Ашан» (-1% виторгу) та «Фоззі Коммерц» (-7%), пояснюються зміною споживчої поведінки. Під час повітряних тривог і відключень електроенергії великі торгові площі стають вразливими: вони потребують більше часу для евакуації, довше зупиняються на карантин і важче переходять на автономне живлення.

Натомість продуктові магазини поблизу малого формату виграють одразу за кількома параметрами: менший чек, швидший цикл покупки, розгалужена мережа точок і нижчі витрати на автономну генерацію. Саме тому формати convenience store та «магазини біля дому» залишаються головним вектором розвитку галузі.

Що буде далі?

Ринок супермаркетів і продуктових магазинів в Україні продовжує консолідуватися навколо кількох великих гравців, але регіональні мережі дедалі активніше претендують на частку національних. Інвестиції в енергоавтономність, розвиток онлайн-замовлень і розширення форматів «біля дому» стали базовими стратегіями, які визначатимуть ринок у 2026 році.

Тож, продуктовий ритейл залишається одним із небагатьох секторів, де зростання не просто можливе, і воно вже відбувається. І цифри це підтверджують без жодних застережень.