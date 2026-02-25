АТБ, Fozzy Group і нові лідери: хто відкривав найбільше магазинів у 2025 році

У 2025 році український продуктовий ритейл продемонстрував активне зростання: лідером за кількістю магазинів залишилася мережа АТБ з 1319 точками, тоді як луцька "Сім23" та "Сімі" очолила рейтинг за темпами розвитку, відкривши за рік 133 нові магазини.

Найбільшою мережею країни залишається АТБ — 1319 діючих магазинів. За рік компанія відкрила 67 нових точок і закрила 10.

Друге місце посіла луцька компанія Клевер Сторс, що розвиває мережі "Сім23" та "Сімі". Ритейлер показав найвищі темпи зростання: +133 магазини за рік і загалом 443 торгові точки. Це дозволило обійти столичну "Фору", яка входить до Fozzy Group.

"Фора" тепер третя з показником 399 магазинів (39 відкриттів і три закриття). Водночас інша мережа групи — "Сільпо" — за рік збільшилася лише до 312 супермаркетів через майже рівну кількість відкриттів і закриттів. Сукупно ці формати дозволяють Fozzy Group залишатися другим за масштабами гравцем після АТБ.

До десятки найбільших також увійшли:

"Коло" — 251 магазин,

— 222, — 219, "Київхліб" — 211 фірмових точок,

— 211 фірмових точок, Thrash!Траш! — 192 магазини (мережа за рік відкрила 48 локацій без жодного закриття).

Найдинамічніші мережі

Лідером за темпами розширення стала мережа "Сім23" та "Сімі" — +41% за рік. Основним драйвером розвитку є формат convenience store з акцентом на food-to-go.

Друге місце за кількістю відкриттів — у АТБ (67 нових точок). Мережа також модернізувала сім магазинів, частину з яких відновлено після обстрілів.

Третю позицію за динамікою посіла мережа Thrash!Траш!, яка стабільно зростає з 2020 року.

Активну експансію продовжує і литовський ритейлер Novus, що розвиває супермаркети Novus та магазини "Мі Маркет": за рік відкрито 46 нових точок, загалом — 155.

Серед регіональних гравців темпи зростання зберігає "Файно Маркет" — 26 нових магазинів і присутність уже в 82 населених пунктах. Столична мережа "Коло" відкрила 18 нових локацій, а Torba — 11 (усього 61 магазин).

Додамо, за підсумками 2025 року товарообіг найбільшої вітчизняної торговельної мережі АТБ становив 294,2 млрд грн з урахуванням ПДВ та акцизного податку. Це на 18% більше, ніж у 2024 році. Зростання компанія забезпечила завдяки стратегії динамічного розвитку, ефективній логістиці, конкурентній ціновій політиці та роботі понад 60 тисяч співробітників.