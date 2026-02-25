Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,23

43,13

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АТБ, Fozzy Group і нові лідери: хто відкривав найбільше магазинів у 2025 році

супермаркет
Найбільшою мережею країни залишається АТБ / Depositphotos

У 2025 році український продуктовий ритейл продемонстрував активне зростання: лідером за кількістю магазинів залишилася мережа АТБ з 1319 точками, тоді як луцька "Сім23" та "Сімі" очолила рейтинг за темпами розвитку, відкривши за рік 133 нові магазини. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на RAU.

Найбільшою мережею країни залишається АТБ — 1319 діючих магазинів. За рік компанія відкрила 67 нових точок і закрила 10.

Друге місце посіла луцька компанія Клевер Сторс, що розвиває мережі "Сім23" та "Сімі". Ритейлер показав найвищі темпи зростання: +133 магазини за рік і загалом 443 торгові точки. Це дозволило обійти столичну "Фору", яка входить до Fozzy Group.

"Фора" тепер третя з показником 399 магазинів (39 відкриттів і три закриття). Водночас інша мережа групи — "Сільпо" — за рік збільшилася лише до 312 супермаркетів через майже рівну кількість відкриттів і закриттів. Сукупно ці формати дозволяють Fozzy Group залишатися другим за масштабами гравцем після АТБ.

До десятки найбільших також увійшли:

  • "Коло" — 251 магазин,
  • "Рукавичка" — 222,Файно Маркет — 219,
  • "Київхліб" — 211 фірмових точок,
  • Thrash!Траш! — 192 магазини (мережа за рік відкрила 48 локацій без жодного закриття).

Найдинамічніші мережі

Лідером за темпами розширення стала мережа "Сім23" та "Сімі" — +41% за рік. Основним драйвером розвитку є формат convenience store з акцентом на food-to-go.

Друге місце за кількістю відкриттів — у АТБ (67 нових точок). Мережа також модернізувала сім магазинів, частину з яких відновлено після обстрілів.

Третю позицію за динамікою посіла мережа Thrash!Траш!, яка стабільно зростає з 2020 року.

Активну експансію продовжує і литовський ритейлер Novus, що розвиває супермаркети Novus та магазини "Мі Маркет": за рік відкрито 46 нових точок, загалом — 155.

Серед регіональних гравців темпи зростання зберігає "Файно Маркет" — 26 нових магазинів і присутність уже в 82 населених пунктах. Столична мережа "Коло" відкрила 18 нових локацій, а Torba — 11 (усього 61 магазин).

Додамо, за підсумками 2025 року товарообіг найбільшої вітчизняної торговельної мережі АТБ становив 294,2 млрд грн з урахуванням ПДВ та акцизного податку. Це на 18% більше, ніж у 2024 році. Зростання компанія забезпечила завдяки стратегії динамічного розвитку, ефективній логістиці, конкурентній ціновій політиці та роботі понад 60 тисяч співробітників.

Автор:
Тетяна Гойденко