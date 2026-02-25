Запланована подія 2

АТБ, Fozzy Group и новые лидеры: кто открыл больше всего магазинов в 2025 году

супермаркет
Крупнейшей сетью страны остается АТБ / Depositphotos

В 2025 году украинский продуктовый ритейл продемонстрировал активный рост: лидером по количеству магазинов осталась сеть АТБ с 1319 точками, тогда как луцкая "Сим23" и "Сими" возглавила рейтинг по темпам развития, открыв за год 133 новых магазина.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на RAU .

Крупнейшей сетью страны остается АТБ – 1319 действующих магазинов. За год компания открыла 67 новых точек и закрыла десять.

Второе место заняла луцкая компания Клевер Сторс, развивающая сети "Сим23" и "Сими". Ритейлер показал самые высокие темпы роста: +133 магазина в год и всего 443 торговых точки. Это позволило обойти входящую в Fozzy Group столичную "Фору".

"Фора" теперь третья с показателем 399 магазинов (39 открытий и три закрытия). В то же время другая сеть группы - " Сільпо" - за год увеличилась лишь до 312 супермаркетов из-за почти равного количества открытий и закрытий. Совокупно эти форматы позволяют Fozzy Group оставаться вторым по масштабу игроком после АТБ.

В десятку самых больших также вошли:

  • "Коло" - 251 магазин,
  • "Перчатка" - 222, Файно Маркет - 219,
  • "Киевхлеб" - 211 фирменных точек,
  • Thrash!Траш! — 192 магазина (сеть за год открыла 48 локаций без закрытия).

Самые динамичные сети

Лидером по темпам расширения стала сеть "Сим23" и "Сими" - +41% в год. Основным драйвером развития является формат convenience store с акцентом на food-to-go.

Второе место по количеству открытий – у АТБ (67 новых точек). Сеть также модернизировала семь магазинов, часть из которых восстановлена после обстрелов.

Третью позицию по динамике заняла сеть Thrash!Траш!, которая стабильно растет с 2020 года.

Активную экспансию продолжает и литовский ритейлер Novus, развивающий супермаркеты Novus и магазины "Ми Маркет": за год открыто 46 новых точек, всего 155.

Среди региональных игроков темпы роста сохраняет "Файно Маркет" - 26 новых магазинов и присутствие уже в 82 населенных пунктах. Столичная сеть "Коло" открыла 18 новых локаций, а Torba - 11 (всего 61 магазин).

По итогам 2025 года товарооборот крупнейшей отечественной торговой сети АТБ составил 294,2 млрд грн с учетом НДС и акцизного налога. Это на 18% больше, чем в 2024 году. Рост компания обеспечила благодаря стратегии динамичного развития, эффективной логистике, конкурентной ценовой политике и работе более 60 тысяч сотрудников.

Автор:
Татьяна Гойденко