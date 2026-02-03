"Дробление бизнеса": налоговая выявила схемы торговых сетей более чем на 1 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обнаружила 10 торговых сетей – ритейлеров, занимающихся розничной продажей бытовой техники, электроники, одежды обуви и продуктов питания, которые использовали схемы так называемого дробления бизнеса для минимизации налоговых обязательств. Возможное уклонение от уплаты налогов составляет не менее 1 млрд гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ГНС.

Отмечается, что торговые сети, осуществляющие розничную продажу бытовой техники и электроники, одежды и обуви, продуктов питания, привлекли более 800 физических лиц – предпринимателей в схему.

В ГНС подчеркивают, что применение "дробления бизнеса" не имеет никаких деловых целей и используется исключительно для минимизации налоговых обязательств.

"Это искусственное деление крупных или средних прибыльных компаний на десятки или сотни ФЛП, работающих на упрощенной системе налогообложения. Такой подход позволяет формально оставаться в пределах установленных лимитов доходов и избегать уплаты налогов в полном объеме", - объясняют в налоговой.

Там добавляют, что на практике после достижения одним ФЛП предельного объема дохода соответствующей группы плательщика единого налога в схему вводится другой предприниматель. При этом, уточняют в ГНС, бизнес продолжает работать как единая сеть – с теми же торговыми помещениями, персоналом, товарами и брендом.

В ГНС подчеркнули, что материалы по выявленным фактам переданы в Бюро экономической безопасности Украины, по которым сейчас проводятся досудебные расследования.

Ранее ГНС обнаружила семь торговых сетей бытовой техники и женской одежды, которые по схеме "дробления бизнеса" уклонялись от уплаты налогов. В результате таких действий госбюджет потерял 668,5 млн гривен НДС.