"Дроблення бізнесу": податкова виявила схеми торгових мереж на понад 1 млрд грн

ДПС виявила схеми ухилення від податків на понад 1 млрд гривень / Depositphotos

Державна податкова служба України (ДПС) виявила 10 торгових мереж - ритейлерів, що займаються роздрібним продажем побутової техніки, електроніки, одягу взуття та продуктів харчування, які використовували схеми так званого дроблення бізнесу для мінімізації податкових зобов’язань. Можливе ухилення від сплати податків становить щонайменше 1 млрд гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що торгові мережі, які здійснюють роздрібний продаж побутової техніки та електроніки, одягу і взуття, продуктів харчування, залучили понад 800 фізичних осіб – підприємців  до схеми.

В ДПС наголошують, що застосування "дроблення бізнесу" не має жодної ділової мети та використовується виключно для мінімізації податкових зобов’язань.

"Це штучний поділ великих або середніх прибуткових компаній на десятки чи сотні ФОП, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Такий підхід дозволяє формально залишатися в межах установлених лімітів доходів та уникати сплати податків у повному обсязі", - пояснюють у податковій.

Там додають, що на практиці після досягнення одним ФОП граничного обсягу доходу відповідної групи платника єдиного податку до схеми вводиться інший підприємець. При цьому, уточнюють в ДПС, бізнес продовжує працювати як єдина мережа – з тими самими торговими приміщеннями, персоналом, товарами та брендом.

В ДПС підкреслили, що матеріали щодо виявлених фактів передано до Бюро економічної безпеки України, за якими наразі проводяться досудові розслідування.

Раніше ДПС виявила сім торговельних мереж побутової техніки та жіночого одягу, які через схему "дроблення бізнесу" ухилялися від сплати податків. Внаслідок таких дій держбюджет втратив 668,5 млн гривень ПДВ. 

Автор:
Світлана Манько