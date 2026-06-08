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Украинская платформа электронных сервисов Egov.in.ua заработала во Франции

Украина и Франция запускают общую defense tech-программу
Украинская платформа электронных сервисов заработала во Франции / Минцифры

FINANCE.UA Украинский агрегатор электронных сервисов Egov.in.ua вышел на рынок Франции. Во Франции платформа будет работать под названием iGov.fr и объединять государственные и региональные электронные сервисы в одном цифровом каталоге.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

Egov.in.ua запустился в Украине в марте 2020 года. Ранее сервис вышел на рынки Польши и США. Во Франции решение было адаптировано к местной системе электронного управления.

Платформа работает на основе открытых данных и должна упростить доступ пользователей к электронным услугам. В момент запуска во Франции iGov.fr объединяет более 1500 электронных сервисов, охватывающих все регионы страны.

Сервисы структурированы по тематическим направлениям, среди которых:

  • правосудие и администрация;
  • семья и социальная поддержка;
  • образование;
  • транспорт;
  • культура и досуг;
  • другие сферы повседневной жизни.

В общей сложности каталог включает более 100 категорий. Это должно помочь пользователям быстрее находить нужные услуги и ориентироваться в цифровых сервисах без лишних барьеров.

Основатель платформ Egov.in.ua, Egov.com.pl, Egovinusa.com и iGov.fr Игорь Николаев отметил, что Франция является одной из наиболее цифровых стран ЕС, поэтому запуск iGov France в такой среде важен для проекта.

"igov.fr создана как некоммерческая инициатива, объединяющая разрозненные электронные сервисы в единое понятное цифровое пространство. Наша цель — не просто упростить доступ к услугам, а продемонстрировать, как украинские подходы к цифровой трансформации могут дополнять и усиливать европейские системы", — отметил Николаев.

Для украинского GovTech-сектора запуск во Франции означает дальнейшее масштабирование цифровых продуктов на европейских рынках. Для пользователей во Франции iGov.fr должен стать единственным каталогом, помогающим быстрее находить электронные услуги государственного, регионального и другого уровня.

Добавим, украинцы смогут получить карту налогоплательщика в приложении "Действие".

Автор:
Татьяна Гойденко