Закладывает ли ритейл расходы на генераторы напрямую "в цену": объяснение от главы ассоциации

Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме сетевые магазины работают, обеспечивают бесперебойную работу и доступ к товарам первой потребности, даже несмотря на рост расходов. Ритейл не закладывает затраты на генераторы напрямую "в цену". Напротив, сети часто сдерживают рост.

Об этом изданию рассказал глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

"По состоянию на сегодняшний день в Ассоциации ритейлеров Украины — более 100 компаний-членов, значительную часть из которых составляет фуд-ритейл. Ключевое, что мы видим: сетевые магазины работают. Массовых закрытий нет. Единственное, что может корректироваться в отдельных регионах или локациях, — это графики работы, учитывая безопасность ситуации."

Глава ассоциации отметил, что за время полномасштабной войны часть сетей перешла к более гибкой модели управления - условной "децентрализации".

"На практике это значит, что "руководитель на месте имеет полномочия принимать оперативные решения: закрывать магазин раньше или не открывать его, если ситуация опасна или не разрешает работать без риска для персонала и посетителей", - добавил Жук.

По его словам, практически все крупные и средние сети инвестировали в автономность: генераторы, инверторы, аккумуляторные и гибридные системы. Особенно это характерно для магазинов у дома – там часто используют не только дизельные генераторы, но и инверторные решения, позволяющие работать более стабильно и экономно.

"Обстрелы энергетической инфраструктуры начались еще осенью 2022 года, и это время бизнес использовал для подготовки. В ритейле это была системная работа. Еще в 2022 году RAU проводила исследования, которые показали: значительная часть магазинов уже тогда была хотя бы частично автономной. Именно поэтому сегодня, несмотря на сложные обстоятельства, ситуация контролировалась, а качество сервиса".

Эксперт подчеркнул, что важно понимать: работа на генераторах значительно дороже использования даже импортируемой электроэнергии.

"Большие генераторы могут потреблять около 150 литров горючего в час, малые — около 10 литров. Это существенные затраты. И, несмотря на это, в кризисных условиях ритейл руководствуется не финансовой логикой, а социальной миссией — обеспечить людей товарами первой необходимости", - отметил Жук.

Какая ситуация с ценами на продукты в магазинах?

"Да, цены растут - и это глобальная тенденция, не только в Украине, но и во всем мире. На это влияют валютный курс (из-за импортной составляющей в производстве) и рост заработных плат на фоне дефицита персонала. Ритейл не закладывает затраты на генераторы напрямую "в цену". Наоборот - сети часто сдерживаются с поставщиками. фиксированными ценами, а также в сложных условиях стороны выполняют обязательства.

Какая ситуация последовала после российской атаки?

В начале января ситуация с энергетикой в Киеве значительно ухудшилась из-за массированного обстрела 9 января. В социальных сетях начали распространять информацию о том, что многие супермаркеты в столице и области не выдерживают отключения света и ограничивали часы работы или закрываются. Однако впоследствии торговые сети начали выходы с официальными заявлениями. К примеру, прессслужба АТБ заявляла, что их сеть магазинов временно вводила технические паузы из-за повышенной нагрузки на генераторы на фоне длительного отключения электроэнергии. В то же время, в компании отмечали, что закрываться или сокращать время работы они не планируют — все магазины продолжают работать.

Novus и "Сільпо" сообщали тогда о временной остановке работы части магазинов из-за отключения света.

21 января в КГГА заявили, что в Киеве продовольственная безопасность остается приоритетом города в условиях отключения электроэнергии, воды и тепла. Город продолжает поддерживать социально ответственный бизнес, а ярмарки и рынки будут работать в обычном режиме.