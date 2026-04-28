В "Лесах Украины" готовят кадровые перестановки: Зеленский анонсировал новые решения

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые подходы и решения по неурегулированности критических проблем лесной отрасли и защиты Карпат.

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По результатам совещания с премьер-министром Юлией Свириденко было принято решение о пересмотре приоритетов государственной политики в сфере лесопользования.

"В частности, в государственных компаниях, таких как "Леса Украины". На этой неделе поступает много информации о неурегулированности критических проблем лесной отрасли и защиты наших Карпат и других весомых природных сред Украины", - подчеркнул президент.

Масштабная коррупция в "Лесах Украины"

Напомним, ДБР расследует 587 уголовных производств, связанных с нарушениями в сфере   лесного хозяйства   Значительная часть из них касается деятельности должностных лиц госпредприятия "Леса Украины".

В прошлом году работники ДБР разоблачили масштабную схему хищения древесины, в которой фигурируют работники государственных предприятий "Леса Украины" и "ЛИАЦ". В рамках производства   13 лицам доложено о подозрении.

Правоохранители проверяли причастность еще более 80 работников ГП "Леса Украины".

В июле 2025 года суд взял под стражу руководителя ГП "Леса Украины", назначив залог почти 91 миллион гривен. Чиновник задержал ДБР по подозрению в незаконном обогащении на 7,87 миллиона гривен. Генеральным директором ГП "Леса Украины" является Юрий Болоховец.

Автор:
Татьяна Бессараб