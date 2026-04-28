"Укрзализныця" запустила "Сакуру": поезд с новыми вагонами отправился в Ужгород (ФОТО)

28 апреля, в первый рейс отправился новый брендированный поезд Сакура. Маршрут выбран символически — он соединяет Киев и Ужгород, города, которые весной становятся главными локациями цветения японской вишни в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Особенностью "Сакура" является техническое наполнение состава. В него вошли:

Новые вагоны украинского производства , изготовленные отечественными предприятиями в 2026 году.

, изготовленные отечественными предприятиями в 2026 году. Специализированные детские вагоны, прошедшие модернизацию на собственных мощностях "Укрзализныци" с учетом потребностей маленьких пассажиров.

В общей сложности 12 вагонов получили узнаваемое визуальное брендирование лепестками сакуры, а пассажиры имеют доступ к онлайн-порталу о японской культуре, архитектуре, искусстве и смогут ознакомиться с элементами японского меню, настольными играми и совместными украинско-японскими культурными проектами.

По словам вице-премьера Алексея Кулебы, Япония уже предоставила Украине более 15 млрд долларов поддержки. В рамках грантовых программ сейчас реализуются проекты по восстановлению критической инфраструктуры и разминированию на сумму 700 млн долларов, а в ближайшее время этот объем вырастет еще на 40 млн. долларов.

Напомним, недавно "Укрзализныця" получила первые шесть новых пассажирских вагонов, изготовленных в 2026 году в Украине. Это начало масштабного обновления парка в рамках контракта на 100 вагонов общей стоимостью около 6,5 млрд. грн.