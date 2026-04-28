Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Наличный курс:

USD

43,94

43,85

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" запустила "Сакуру": поезд с новыми вагонами отправился в Ужгород (ФОТО)

Флагманский поезд получил новые украинские вагоны и детские зоны / Минрозвития общин и территорий

28 апреля, в первый рейс отправился новый брендированный поезд Сакура. Маршрут выбран символически — он соединяет Киев и Ужгород, города, которые весной становятся главными локациями цветения японской вишни в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Особенностью "Сакура" является техническое наполнение состава. В него вошли:

  • Новые вагоны украинского производства, изготовленные отечественными предприятиями в 2026 году.
  • Специализированные детские вагоны, прошедшие модернизацию на собственных мощностях "Укрзализныци" с учетом потребностей маленьких пассажиров.

В общей сложности 12 вагонов получили узнаваемое визуальное брендирование лепестками сакуры, а пассажиры имеют доступ к онлайн-порталу о японской культуре, архитектуре, искусстве и смогут ознакомиться с элементами японского меню, настольными играми и совместными украинско-японскими культурными проектами.

По словам вице-премьера Алексея Кулебы, Япония уже предоставила Украине более 15 млрд долларов поддержки. В рамках грантовых программ сейчас реализуются проекты по восстановлению критической инфраструктуры и разминированию на сумму 700 млн долларов, а в ближайшее время этот объем вырастет еще на 40 млн. долларов.

Напомним, недавно "Укрзализныця" получила первые шесть новых пассажирских вагонов, изготовленных в 2026 году в Украине. Это начало масштабного обновления парка в рамках контракта на 100 вагонов общей стоимостью около 6,5 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Бессараб