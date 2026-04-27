"Укрзализныця" усиливает безопасность: в поездах появился спецнабор для эвакуации

Инвентарь для эвакуации
В поездах появился спецнабор для эвакуации / Укрзалізниця

Все пассажирские поезда "Укрзализныци" теперь имеют дополнительный инвентарь на случай чрезвычайных ситуаций. Поездные бригады получили специальную оснастку, чтобы сделать эвакуацию пассажиров быстрее и безопаснее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Новое оборудование поможет железнодорожникам лучше координировать действия людей при непосредственной угрозе.

Входящий в набор безопасности

Для поездных бригад подготовили инструменты, которые помогут подсветить выход из вагона, подать звуковой сигнал или направить толпу. Кроме технических средств, добавили и вещи для комфорта пассажиров.

В поездах появились:

  • фонари и флуоресцентные палочки;
  • громкоговорители и свистки;
  • дождевики;
  • дополнительные пледы.

В первую очередь такое оснащение получат поезда, курсирующие на маршрутах, где чаще всего возникает потребность в эвакуации.

Когда начинается эвакуация

В "Укрзализныце" отмечают, что движение поездов и воздушные угрозы круглосуточно отслеживает специальный мониторинговый центр. Важно: пассажиров выводят из поезда только при непосредственной опасности для конкретного состава, а не просто из-за объявления тревоги в регионе.

Напомним, ранее "Укрзализныця" уже обновила общие правила для пассажиров из-за усиления атак на инфраструктуру. Новые нормы перевозок помогают лучше реагировать на вызовы, вызванные обстрелами, и обеспечивать стабильное движение поездов.

Автор:
Максим Кольц