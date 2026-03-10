"Укрзализныця" обновила правила для пассажиров из-за усиления атак: что изменится

Из-за обострения ситуации безопасности и постоянных обстрелов "Укрзалізниця" внедряет обновленные правила для пассажирских перевозок.

Как пишет Delo.ua, об этом написал в Facebook глава правления общества Александр Перцовский.

По его словам, пассажирские поезда сейчас курсируют по расписанию, в том числе и по сообщению с прифронтовыми общинами.

Как меняется ситуация с безопасностью на железной дороге

Руководитель УЗ отметил, что каждую атаку и каждую вынужденную остановку железнодорожники тщательно анализируют, чтобы обновлять операционные протоколы, усиливать меры безопасности и минимизировать риски.

"Враг атакует железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав. С начала марта 2026 мы противодействуем новой волне усиленных атак", - отметил Перцовский.

Он добавил, что над обеспечением безопасных поездок работает большая команда. В нее входят мониторинговые группы, диспетчеры и специалисты по безопасности.

По словам главы железной дороги, компания усиливает меры безопасности из-за постоянного мониторинга угроз.

В случае возникновения реальной опасности:

поезда могут временно останавливаться;

может быть объявлена эвакуация.

Руководитель подчеркнул, что такие экстренные остановки не регулярны во время каждой тревоги, а применяются только при существенной угрозе жизни людей.

По его словам, более 4 тысяч сотрудников поездных бригад уже прошли специальное обучение по эвакуации. Вагоны дооснащаются необходимым оборудованием, готовятся достопримечательности, персонал регулярно проходит дополнительные тренировки.

Как планировать путешествия

Перцовский добавил, что не стоит планировать пересадки "вплотную", особенно международные. Необходимо иметь 2–3 часа запаса между рейсами .

"В большинстве случаев этого достаточно. Но масштабные атаки на инфраструктуру могут вызвать и большие задержки. Поезда связаны между собой: если остановка безопасности произошла, например, возле Днепра, это может повлиять и на отправление поезда из Киева в Хелм", - уточнил председатель правления.

Напомним, в субботу, 7 марта, вражескими беспилотниками были атакованы четыре железнодорожных подстанции в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также ряд железнодорожных мостов.