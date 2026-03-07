Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

43,97

43,75

EUR

51,30

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Массированная атака РФ 7 марта: враг целил в зерновые склады, порты и железнодорожные подстанции

пожар
Целями врага этой ночью стали железнодорожные узлы и портовая логистика / ГСЧС Украины

В ночь на 7 марта 2026 года российские войска совершили масштабную атаку на территорию Украины, применив ракеты и беспилотники. Под ударом оказались Киев, Харьков, Одесса, Запорожье и Днепропетровск.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В результате обстрелов зафиксировано попадание в жилые дома и объекты критической инфраструктуры, что привело к человеческим жертвам.

Основными целями врага этой ночью стали железнодорожные узлы и портовая логистика в ряде регионов страны.

Удар по железной дороге

Вражескими беспилотниками были атакованы четыре железнодорожных подстанции в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также ряд железнодорожных мостов.

Несмотря на отсутствие пострадавших среди персонала, повреждения инфраструктуры заставили железнодорожников изменить маршруты для части поездов.

Как отметил Кулеба, во время воздушной тревоги, согласно протоколам безопасности, более 20 поездов были остановлены в безопасных местах. На всех поврежденных объектах продолжаются интенсивные восстановительные работы.

Фото 2 — Массированная атака РФ 7 марта: враг целил в зерновые склады, порты и железнодорожные подстанции
Фото: t.me/OleksiiKuleba

Атаки на порты Одесщины

Также враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области. В результате попадания возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой состав. Без пострадавших.

Спасатели ликвидируют последствия. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура.

По данным Администрации морских портов Украины, в результате ночной массированной атаки врага зафиксировано воспламенение и повреждение емкостей для хранения грузов, в том числе масла, а также административных и технических зданий.

Фиксируются повреждения припортовой инфраструктуры в регионе. Пожар оперативно ликвидирован. В настоящее время идет обследование территорий и уточнение масштабов повреждений. Подходящие службы работают на местах. Пострадавших, к счастью, нет.

Фото 3 — Массированная атака РФ 7 марта: враг целил в зерновые склады, порты и железнодорожные подстанции
Фото: АМПУ

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.

Автор:
Татьяна Бессараб