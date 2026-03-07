Массированная атака РФ 7 марта: враг целил в зерновые склады, порты и железнодорожные подстанции

В ночь на 7 марта 2026 года российские войска совершили масштабную атаку на территорию Украины, применив ракеты и беспилотники. Под ударом оказались Киев, Харьков, Одесса, Запорожье и Днепропетровск.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В результате обстрелов зафиксировано попадание в жилые дома и объекты критической инфраструктуры, что привело к человеческим жертвам.

Основными целями врага этой ночью стали железнодорожные узлы и портовая логистика в ряде регионов страны.

Удар по железной дороге

Вражескими беспилотниками были атакованы четыре железнодорожных подстанции в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также ряд железнодорожных мостов.

Несмотря на отсутствие пострадавших среди персонала, повреждения инфраструктуры заставили железнодорожников изменить маршруты для части поездов.

Как отметил Кулеба, во время воздушной тревоги, согласно протоколам безопасности, более 20 поездов были остановлены в безопасных местах. На всех поврежденных объектах продолжаются интенсивные восстановительные работы.

Атаки на порты Одесщины

Также враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области. В результате попадания возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой состав. Без пострадавших.

Спасатели ликвидируют последствия. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура.

По данным Администрации морских портов Украины, в результате ночной массированной атаки врага зафиксировано воспламенение и повреждение емкостей для хранения грузов, в том числе масла, а также административных и технических зданий.

Фиксируются повреждения припортовой инфраструктуры в регионе. Пожар оперативно ликвидирован. В настоящее время идет обследование территорий и уточнение масштабов повреждений. Подходящие службы работают на местах. Пострадавших, к счастью, нет.

Фото: АМПУ

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.