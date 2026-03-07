Масована атака РФ 7 березня: ворог цілив у зернові склади, порти та залізничні підстанції

У ніч на 7 березня 2026 року російські війська здійснили масштабну атаку на територію України, застосувавши ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя та Дніпропетровщина.

Як пише Delo.ua, про це інформує віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Внаслідок обстрілів зафіксовано влучання в житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, що призвело до людських жертв.

Основними цілями ворога цієї ночі стали залізничні вузли та портова логістика в кількох регіонах країни.

Удар по залізниці

Ворожими безпілотниками було атаковано чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також низку залізничних мостів.

Попри відсутність постраждалих серед персоналу, пошкодження інфраструктури змусили залізничників змінити маршрути для частини поїздів.

Як зазначив Кулеба, під час повітряної тривоги, згідно з протоколами безпеки, понад 20 поїздів були зупинені у безпечних місцях. Наразі на всіх пошкоджених об’єктах тривають інтенсивні відновлювальні роботи.

Атаки на порти Одещини

Також ворог атакував портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок влучань виникла пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад. Без постраждалих.

Рятувальники ліквідовують наслідки. На території іншого порту пошкоджена портова інфраструктура.

За даними Адміністрації морських портів України, внаслідок нічної масованої атаки ворога зафіксовано займання та пошкодження ємностей для зберігання вантажів, у тому числі олії, а також адміністративних і технічних будівель.

Фіксуються пошкодження припортової інфраструктури у регіоні. Пожежі оперативно ліквідовано. Наразі триває обстеження територій та уточнення масштабів пошкоджень. Відповідні служби працюють на місцях. Постраждалих, на щастя, немає.

Фото: АМПУ

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.