Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Новини
Масована атака РФ 7 березня: ворог цілив у зернові склади, порти та залізничні підстанції

пожежа
Цілями ворога цієї ночі стали залізничні вузли та портова логістика / ДСНС України

У ніч на 7 березня 2026 року російські війська здійснили масштабну атаку на територію України, застосувавши ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя та Дніпропетровщина.

Як пише Delo.ua, про це інформує віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Внаслідок обстрілів зафіксовано влучання в житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, що призвело до людських жертв.

Основними цілями ворога цієї ночі стали залізничні вузли та портова логістика в кількох регіонах країни.

Удар по залізниці

Ворожими безпілотниками було атаковано чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також низку залізничних мостів.

Попри відсутність постраждалих серед персоналу, пошкодження інфраструктури змусили залізничників змінити маршрути для частини поїздів.

Як зазначив Кулеба, під час повітряної тривоги, згідно з протоколами безпеки, понад 20 поїздів були зупинені у безпечних місцях. Наразі на всіх пошкоджених об’єктах тривають інтенсивні відновлювальні роботи.

Фото 2 — Масована атака РФ 7 березня: ворог цілив у зернові склади, порти та залізничні підстанції
Фото: t.me/OleksiiKuleba

Атаки на порти Одещини

Також ворог атакував портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок влучань виникла пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад. Без постраждалих.

Рятувальники ліквідовують наслідки. На території іншого порту пошкоджена портова інфраструктура.  

За даними Адміністрації морських портів України, внаслідок нічної масованої атаки ворога зафіксовано займання та пошкодження ємностей  для зберігання вантажів, у тому числі олії, а також адміністративних і технічних будівель.

Фіксуються пошкодження припортової інфраструктури у регіоні.  Пожежі оперативно ліквідовано. Наразі триває обстеження територій та уточнення масштабів пошкоджень. Відповідні служби працюють на місцях. Постраждалих, на щастя, немає.

Фото 3 — Масована атака РФ 7 березня: ворог цілив у зернові склади, порти та залізничні підстанції
Фото: АМПУ

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.

Автор:
Тетяна Бесараб