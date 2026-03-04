- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Росія атакує залізницю: дрон влучив у поїзд на Миколаївщині, є поранений
Російські війська продовжують атаки на залізничну інфраструктуру України. На Миколаївщині ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд - поранено одного працівника.
Як пише Delo.ua, про це інформує віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Атаки на залізницю тривають
"Сьогодні зранку на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування. На жаль, поранено одного співробітника УЗ. Йому надана вся необхідна медична допомога", - наголосив Кулеба. .
Напередодні ввечері російські війська намагалися атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро - Ковель. Залізничники своєчасно застосували протоколи безпеки: поїзд зупинили, а пасажирів превентивно евакуювали. У результаті ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива.
Пасажири не постраждали. Після зникнення загрози поїзд продовжив рух за маршрутом.
Нагадаємо, 28 лютого російські війська атакували безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині. Внаслідок удару пошкоджено електровоз, поранення отримав машиніст.