Росія атакує залізницю: дрон влучив у поїзд на Миколаївщині, є поранений

поїзд, дрон
Ворожий дрон влучив у поїзд на Миколаївщині / Урядовий портал

Російські війська продовжують атаки на залізничну інфраструктуру України. На Миколаївщині ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд - поранено одного працівника.

Як пише Delo.ua, про це інформує віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Атаки на залізницю тривають

"Сьогодні зранку на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування. На жаль, поранено одного співробітника УЗ. Йому надана вся необхідна медична допомога", - наголосив Кулеба. .

Напередодні ввечері російські війська намагалися атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро - Ковель. Залізничники своєчасно застосували протоколи безпеки: поїзд зупинили, а пасажирів превентивно евакуювали. У результаті ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива.

Пасажири не постраждали. Після зникнення загрози поїзд продовжив рух за маршрутом.

Фото 2 — Росія атакує залізницю: дрон влучив у поїзд на Миколаївщині, є поранений
Фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, 28 лютого російські війська атакували безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині. Внаслідок удару пошкоджено електровоз, поранення отримав машиніст. 

Автор:
Ольга Опенько