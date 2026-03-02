РФ вдарила по приміському поїзду в Криворізькому районі, є загиблий

У Криворізькому районі Дніпропетровська область ворожий дрон атакував один із вагонів приміського поїзда, що перебував у русі. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще сім пасажирів отримали поранення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

В УЗ зазначили, що локомотивна бригада негайно зупинила поїзд. Пасажирів евакуйовано та надано першу медичну допомогу. На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС України, залізничники та фельдшери з найближчих станцій і депо.

Постраждалих госпіталізовано для надання подальшої медичної допомоги. Організовується перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення.

Нагадаємо, 28 лютого російські війська атакували безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині. Внаслідок удару пошкоджено електровоз, поранення отримав машиніст.