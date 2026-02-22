Запланована подія 2

Армія РФ вдарила по залізничній інфраструктурі чотирьох областей: пошкоджено локомотиви

Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі / Мінрозвитку громад і територій

Цієї ночі армія РФ знову атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України. Ворог бив і по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся.

Як пише Delo.ua,  про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, під масованим ударом були Київ та Київська область. На жаль, є загиблий та поранені. Також пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Також зафіксовані пошкодження цивільних будівель у Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.

Кулеба розповів,  що під ударом опинилася залізнична інфраструктура Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини.

"Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся", - зауважив міністр.

Він додав що профільні служби та ремонтні бригади вже ліквідовують наслідки атак.

"Росія свідомо тероризує мирне населення та системи життєзабезпечення. Наше завдання – забезпечити стійкість і безперервну роботу інфраструктури попри будь-які удари", - наголосив Кулеба.

 Нагадаємо, внаслідок ударів ворожих дронів 17 лютого  зафіксовані пошкодження залізничної інфраструктури на Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині.

Зауважимо, з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 4700 ударів по об'єктах "Укрзалізниці". Також пошкоджено та знищено 24 тисячі об’єктів залізничної інфраструктури та 686 портової. 

Автор:
Світлана Манько