Масована атака РФ: у частині регіонів тимчасово немає води та опалення, пошкоджена залізнична інфраструктура

атака, пожежа
РФ атакувала Україну / ДСНС

17 лютого російська армія атакувала ракетами та дронами цивільну, критичну та логістичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Під ударами були Сумщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Чернігівщина, Одещина, Полтавщина, Івано-Франківщина та інші області.

Як пише Delo.ua,  про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, Росія прицільно била по об’єктах енергетики, підстанціях і тепловій генерації. У частині регіонів тимчасово призупинено водо- та теплопостачання.

Кулеба зауважив, що на Одещині через знеструмлення частково призупинено тепло- та водопостачання. Також тривають відновлювальні роботи на Сумщині.

"Усі служби працюють безупинно. Координуємо дії на рівні регіонів і центру, щоб максимально швидко повернути людям воду і тепло", - запевнив міністр.

Він додав, що також внаслідок ударів ворожих БПЛА є пошкодження залізничної інфраструктури на Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині.

"Найголовніше – постраждалих немає, працівники перебували в укриттях. Рух поїздів забезпечено. Відновлювальні роботи тривають", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, 17 лютого російська армія знову атакувала енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК у в Одесі.

Автор:
Світлана Манько