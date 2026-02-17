Запланована подія 2

Росія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі: руйнування надзвичайно серйозні

Вночі ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками.
17 лютого російська армія знову атакувала енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК у в Одесі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що руйнування надзвичайно серйозні, а ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. 

Зараз фахівці працюють на місці удару і розбирають завали.

Енергетики запевняють, що зроблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

У ДТЕК підкреслили, що першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

13 лютого Росія також атакувала енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК в Одесі.

Автор:
Світлана Манько