Россия атаковала энергетический объект ДТЭК в Одессе: какие последствия

Ночью враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками. / ГСЧС

17 февраля российская армия вновь атаковала энергетический объект компании ДТЭК в Одессе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что разрушения очень серьезны, а ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

Сейчас специалисты работают на месте ушиба и разбирают завалы.

Энергетики уверяют, что сделают все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия атаки.

Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

13 февраля Россия также атаковала   энергетический объект компании ДТЭК   в Одессе.

Автор:
Светлана Манько