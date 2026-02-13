Россия атаковала энергетический объект ДТЭК в Одессе

13 февраля российская армия снова атаковала энергетический объект компании ДТЭК в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

"Ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что разрушения очень серьезны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

Сейчас специалисты работают на месте ушиба и разбирают завалы.

Энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки.

Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

12 февраля Россия также атаковала энергетический объект компании ДТЭК в Одесской области. Также в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. В компании не уточнили, в каком регионе находится поврежденный объект.