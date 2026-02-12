Россия атаковала энергетические объекты ДТЭК: разрушения значительны

12 февраля российская армия снова атаковала энергетический объект компании ДТЭК в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Там отмечают, что это уже 31 крупная подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг.

В ДТЭК сообщили, что разрушения значительны, а ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

Сейчас специалисты работают на месте ушиба и разбирают завалы.

Энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки.

В ДТЭК подчеркнули, что первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.

Позже в ДТЭК сообщили, что в результате атаки также существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. В компании не уточнили, в каком регионе находится поврежденный объектом

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

3 февраля Россия снова атаковала теплоэлектростанцию компании ДТЭК.