Росія атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК: руйнування значні

вибух
Фото: unsplash.com

12 лютого російська армія знову атакувала енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК у Одеській області.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Там зауважують, що це вже 31-ша велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог.

В ДТЕК повідомили, що руйнування значні, а ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. 

Зараз фахівці працюють на місці удару і розбирають завали.

Енергетики запевняють, що роблятьо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

У ДТЕК підкреслили, що першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури.

Пізніше в ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки також суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. В компанії не уточнили, в якому регіоні знаходиться пошкоджений обʼєктю

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

3 лютого Росія знову атакувала теплоелекстростанції компанії ДТЕК.

Автор:
Світлана Манько